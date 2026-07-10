El líder Manu González no cede y domina los primeros libres de Moto2 en Alemania

Manu González (Kalex), no cede en su ímpetu y domina los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Alemania de Moto2, en el circuito de Sachsenring. El líder de la categoría intermedia González esperó hasta la última parte de la sesión para montar un neumático nuevo en la rueda trasera y encaramarse a la primera posición con un tiempo de 1:22.483 que le dejaba a milésimas de segundo del récord absoluto, en poder del italiano Celestino Vietti desde la pasada temporada con 1:22.329.

Daniel Holgado (Kalex) fue uno de los primeros protagonistas de la categoría, en su caso al tener un problema técnico (conector de la inyección) que le hizo regresar a su taller tras dar la vuelta inicial y perder algunos minutos en subsanarlo.

Mientras, en pista, 'Manugasss', también se situó al frente de la tabla de tiempos con un registro de 1:23.125, que pudo ser aún mejor, de no ser por una bandera amarilla que le hizo 'cortar' en el tercer parcial del trazado. Con González como referente, tras su estela, a escasamente 70 milésimas de segundo, se situó su máximo rival del campeonato, Izan Guevara (Boscoscuro), que la próxima temporada será seguramente piloto de MotoGP en la escudería Pramac Yamaha, junto al turco Toprak Razgatlioglu.

Distinta fue la suerte del japonés Ayumu Sasaki (Kalex), que se fue por los suelos al irse largo en la curva uno y no poder controlar la moto al final de la zona de la grava.

En pista, con el paso de los minutos, los registros fueron rebajándose considerablemente hasta acercarse al récord absoluto del trazado, 1:22.329 del italiano Celestino Vietti el pasado año, al rodar su compatriota Tony Arbolino (Kalex) en 1:22.648.

A apenas 47 milésimas de segundo de Arbolino se situó el australiano Senna Agius (Kalex), 1:22.695, con 'Manugasss' tras ellos, a 62 milésimas de segundo.

Una vuelta más tarde, González, que montó neumático trasero nuevo de compuesto blando, recuperó la primera plaza al rodar en 1:22.483, casi cuando Celestino Vietti se iba por los suelos en la curva cuatro, cuando era cuarto en la tabla de tiempos.

Tras González acabaron Tony Arbolino, Senna Agius, Celestino Vietti, Izan Guevara, Deniz Öncü, David Alonso, Filip Salac, Daniel Holgado y Collin Veijer completando las diez primeras posiciones.