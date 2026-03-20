El líder David Almansa ejerce como tal en la práctica oficial en Brasil

El líder del mundial, el español David Almansa (KTM), ejerció como tal en la práctica oficial para el Gran Premio de Brasil de Moto3, que se ha disputado en el circuito 'Ayrton Senna' de Goiania.

Por apenas tres milésimas de segundo, David Almansa logró el mejor tiempo, 1:30.260, por delante del neozelandés Cormac Buchanan (KTM) y con 50 milésimas de segundo sobre el indonesio Veda Pratama (Honda).

La tanda oficial de Moto3 comenzó con unas condiciones atmosféricas mucho mejores que cuando disputaron la tanda libre, bajo una intensa lluvia, por lo que enseguida se comenzó a rodar tiempos muy semejantes a los mejores de la mañana.

Una ausencia significativa fue la del español David Muñoz (KTM), que si bien disputó la carrera de Tailandia, todavía no se encontraba en las mejores condiciones de sus cinco operaciones de fémur, con una última infección que le ha obligado a quedarse en el 'dique seco', al menos hasta la siguiente cita de Estados Unidos.

Al igual que sucediese en la tanda libre, el joven debutante español Brian Uriarte (KTM) fue una de las primeras referencias de la categoría, como también el líder del campeonato y también español, David Almansa (KTM), que por la mañana, sobre un asfalto completamente mojado, no estuvo demasiado acertado.

Si por la mañana Uriarte fue el más rápido con 1:32.812, su compañero de equipo, el también español Álvaro Carpe (KTM), apenas tardó algo menos de diez minutos en rebajar ese registro, para poner la vuelta más rápida en 1:32.733, que todavía iba a ser rebajado notablemente a lo largo de la sesión.

Así fue como instantes más tarde otro debutante como el indonesio Veda Pratama (Honda), se encaramaba a la primera posición con un registro de 1:31.846, seguido a más de seis décimas de segundo por el líder del mundial, David Almansa.

Bien es cierto que hasta ese momento los pilotos no podían 'apurar' al máximo la trayectoria del circuito, con los arcenes y bordillos peligrosamente mojados por la lluvia caída durante la mañana.

Uriarte volvió a ser la referencia de la categoría con un tiempo de 1:31.286, seguido a 173 milésimas de segundo por el hispano argentino Valentín Perrone (KTM), pero duraron poco en esas posiciones, al verse superados por el malasio Hakim Danish (KTM), con 1:30.989.

El hispano argentino Marco Morelli (KTM) fue de las primeras 'víctimas' de las condiciones de la pista, con zonas secas y zonas todavía mojadas, al irse por los suelos en el segundo sector del trazado, aunque sin sufrir daños físicos de consideración y con tiempo para reparar los daños y regresar a la pista.

El momento de la verdad

Pero todavía quedaba una última entrada en pista para hacer el 'time attack' final y en el mismo las referencias iniciales fueron David Almansa con 1:30.725 y Joel Esteban, poco después, con 1:30.560.

El líder del mundial no estaba dispuesto a ceder ante sus rivales y una vuelta más tarde paró el cronómetro en 1:30.260, con apenas cuatro minutos efectivos de sesión y el cielo, de nuevo, oscureciéndose paulatinamente, lo que en el caso de comenzar nuevamente a llover podía alterar los planes de los equipos en todas las categorías.

El neozelandés Cormac Buchanan (KTM) supo aprovechar el rebufo de sus rivales para ascender hasta la segunda posición a escasamente 3 milésimas de segundo de Almansa y cuando en algunas zonas del trazado comenzaba a llover y ello podía representar un problema de rendimiento.

En ese intento de mejorar, el italiano Guido Pini (Honda) voló por los aires en la segunda curva del trazado, lo que le impidió mejorar el undécimo mejor tiempo que en ese momento ostentaba.

Al final, nadie pudo con David Almansa, que acabó por delante de Cormac Buchanan, Veda Pratama, Joel Kelso, el finlandés Rico Salmela (KTM), Joel Esteban, Brian Uriarte, Marco Morelli, el austríaco Leo Rammerstorfer (Honda), el irlandés Casey O'Gorman (Honda), Guido Pini, Hakim Danish, Valentín Perrone y Máximo Quiles, que son los que se han garantizado el pase a la segunda clasificación directa.

Por la primera clasificación tendrán que pasar pilotos de la talla de Scott Ogden, Matteo Bertelle, Adrián Fernández, Álvaro Carpe, Jesús Ríos, Adrián Cruce o Ryusei Yamanaka (KTM).