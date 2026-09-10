Libres y Practice del GP de San Marino: horario y dónde ver MotoGP por TV, en directo con Marc Márquez

El GP de San Marino de MotoGP vuelve a escena una temporada más. La decimocuarta cita de la temporada llega a Misano con la lucha por el campeonato al rojo vivo tras lo acontecido en Aragón, donde Marc Márquez se impuso en la carrera del domingo para estrechar el cerco ante Jorge Martín en la cabeza de la clasificación.

La jornada del viernes en San Marino servirá para comprobar las primeras sensaciones de los equipos. Más tarde, la Practice determinará qué diez pilotos consiguen el pase directo a la Q2 y quiénes tendrán que jugarse el acceso durante la Q1 del sábado.

La atención volverá a estar puesta en Jorge Martín, Bezzecchi y Marc Márquez, protagonistas de una pelea por el título que ha llegado muy comprimida a la segunda parte del campeonato. Misano puede convertirse en un punto de inflexión en una ajustadísima pelea por el liderato en la que apenas separan 24 puntos al líder del tercer clasificado.

El piloto Jorge Martín de Aprilia / EFE

Horarios de los entrenamientos libres y Practice del GP de Aragón de MotoGP 2026

Viernes 28 de agosto: Moto3 | FP1: 09:00 horas

Moto2 | FP1: 09:50 horas

MotoGP | FP1: 10:45 horas

Moto3 | Practice: 13:15 horas

Moto2 | Practice: 14:05 horas

MotoGP | Practice: 15:00 horas

Dónde ver el GP de San Marino 2026 en directo y por TV

En España, el Gran Premio de San Marino y todas las carreras y entrenamientos del Mundial de MotoGP 2026 se pueden ver en directo por televisión y online a través de DAZN, así como mediante los canales de DAZN disponibles en Movistar Plus

En Latinoamérica, MotoGP cuenta en 2026 con cobertura a través de Disney+ en numerosos territorios de la región, mientras que en Estados Unidos la retransmisión corresponde a FOX Sports. También está disponible VideoPass, la plataforma oficial de MotoGP, en aquellos territorios y condiciones en los que se ofrece el servicio.

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