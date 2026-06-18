Libres y Practice del GP de República Checa hoy: horarios y dónde ver gratis MotoGP por TV, en directo con Marc Márquez

El GP de la República Checa de MotoGP vuelve a escena una temporada más. Brno abre sus puertas este fin de semana del 19 al 21 de junio, donde Marc Márquez buscará seguir recortando distancias en la clasificación general tras su impulso en la última cita del calendario, donde consiguió una doble victoria brillante que augura su regreso en la lucha por el campeonato.

Marco Bezzecchi llega al Autódromo de Brno como principal referencia. El piloto de Aprilia mantiene el liderato de la general, seguido de Jorge Martín, a pesar de que las últimas carreras han confirmado que ninguno de los dos es imbatible. Entre medias aparece Marc Márquez, que continúa en plena remontada dentro de un curso complicado debido a las lesiones.

El piloto español Marc Márquez, durante una prueba el pasado 8 de mayo. EFE/YOAN VALAT / YOAN VALAT / EFE

El de Cervera se ausentó tras su caída en Le Mans, pero reapareció y volvió a tocar el cielo en Hungría con una doble victoria que catapulta sus opciones en el campeonato. A pesar de que Marc sigue todavía lejos de las primeras posiciones, nunca se puede descartar al campeón del mundo si el cuerpo le respeta, pues en un correcto estado de forma sigue siendo el mejor piloto de la parrilla.

Brno apunta a ser un nuevo fin de semana clave en este sentido. El trazado checo, uno de los circuitos más emblemáticos del campeonato, vuelve a acoger una prueba del Mundial con sus habituales cambios de elevación, curvas enlazadas y zonas rápidas. La actividad en pista arrancará el viernes con la disputa de los primeros entrenamientos libres de las tres categorías, horas antes de una Practice que como siempre será clave para definir qué pilotos pasan directamente a la Q2.

Horarios de los entrenamientos libres y Practice del GP de la República Checa de MotoGP 2026

Viernes 19 de junio Moto3 FP1: 09:00 horas

Moto2 FP1: 09:50 horas

MotoGP FP1: 10:45 horas

Moto3 Practice: 13:15 horas

Moto2 Practice: 14:05 horas

MotoGP Practice: 15:00 horas

Dónde ver el GP de la República Checa 2026 en directo y por TV

En España, el Gran Premio de la República Checa y todas las carreras y entrenamientos del Mundial de MotoGP de este año se pueden ver en directo por televisión y online a través de la plataforma DAZN, así como en Movistar Plus.

Por su parte, en Argentina, Chile, México, Colombia y Perú se retransmitirá a través de ESPN; en Estados Unidos, será a cargo de NBC Sports y CNBC. También está la opción de usar el servicio de pago VideoPass que ofrece el propio campeonato de MotoGP.

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