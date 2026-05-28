Libres y Practice del GP de Italia: horario y dónde ver gratis MotoGP por TV, en directo con Marc Márquez y Jorge Martín

El GP de Italia vuelve a abrir sus puertas a MotoGP una temporada más. La vuelta de Marc Márquez es el principal punto de interés del fin de semana en el Autódromo Internacional de Mugello, pero no el único; la lucha por el Mundial sigue al rojo vivo con Jorge Martín en busca de una nueva oportunidad para asaltar el liderato de su compañero de equipo, Marco Bezzecchi.

Mugello es uno de los escenarios más esperados de la temporada de MotoGP. Ubicado en la bella Toscana italiana, a escasos 30 kilómetros de Florencia, el trazado destaca por sus continuas subidas y bajadas, sus curvas rápidas y una recta principal de más de un kilómetro donde se alcanzan velocidades extremas. Se trata de una cita imperdible en el calendario y contará con suficientes alicientes como para hacer de esta una edición para el recuerdo.

Marc Marquez, listo para reaparecer en escena / FAZRY ISMAIL/DUCATI

Marc Márquez se probará este viernes para saber si está a punto para volver a la acción. Una vez superado el proceso de recuperación tras su caída en Le Mans, el campeón del mundo tiene previsto reaparecer en Italia, pero todo dependerá de las sensaciones que tenga en los entrenamientos libres.

No estará su hermano Álex, también lesionado, ni Johann Zarco, el piloto de Honda LCR. Todo a punto para arrancar un nuevo fin de semana emocionante en Mugello, donde podría haber cambio de liderato en el Mundial con Jorge Martín a escasos 15 puntos de Marco Bezzecchi, el italiano líder por ahora de la clasificación.

Horarios de los entrenamientos libres y Practice del GP de Italia de MotoGP 2026

Viernes 29 de mayo: Moto3 | FP1: 09:00 horas

Moto2 | FP1: 09:50 horas

MotoGP | FP1: 10:45 horas

Moto3 | Practice: 13:15 horas

Moto2 | Practice: 14:05 horas

MotoGP | Practice: 15:00 horas

Dónde ver el GP de Italia 2026 en directo y por TV

En España, el Gran Premio de Catalunya se pueden ver en directo por televisión y online a través de la plataforma DAZN, de forma gratuita: solamente hará falta un registro previo. También se podrán ver todas las jornadas en abierto a través de Mediaset. El FP1, la practice y la clasificación del sábado 25 de abril se podrán ver por el canal BeMad, mientras que la carrera sprint y las carreras del domingo 26 de abril se verán por Telecinco.

Mientras que Argentina, Chile, México, Colombia y Perú lo retransmitirán a través de ESPN y, en Estados Unidos será NBC Sports y CNBC. También está la opción de usar el servicio de pago VideoPass que ofrece el propio campeonato de MotoGP.

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