Libres y Practice del GP de Francia: horario y dónde ver gratis MotoGP por TV, en directo con Márquez

El GP de Francia de MotoGP vuelve a escena una temporada más. Le Mans abre sus puertas este fin de semana del 8 al 10 de mayo, donde Marc Márquez buscará recortar distancias con las Aprilia tras su fatídica caída en la carrera del domingo en el GP de España.

El nueve veces campeón del mundo completó un fin de semana prometedor en Jerez, donde su Ducati cobró vida. Ganador de una Sprint totalmente caótica durante el sábado, una inoportuna caída cuando iba primero en la carrera del domingo le privó de recortar distancias con Marco Bezzecchi. Se llevó la victoria su hermano Álex, que sonrió por primera vez esta temporada con una demostración excelsa de sus habilidades al manillar de la Desmosedici GP26.

Marc Márquez, de Ducati Lenovo Team, durante la carrera sprint del Gran Premio de España de MotoGP / José Manuel Vidal / EFE

Al frente de la clasificación siguen las dos Aprilia, con Marco Bezzecchi como líder indiscutible del Mundial. Son 11 puntos los que lo distancian con su compañero de equipo, Jorge Martín, que ha dejado atrás su calvario con las lesiones para postularse como uno de los principales candidatos al título. De momento, Marc Márquez se los mira desde lejos a 44 puntos, aunque nadie descarta al piloto de Cervera de cara a la lucha por el título mundial.

El fin de semana en el GP de Francia arrancará con la disputa del primero de los dos entrenamientos libres. Será en horario europeo al ser la segunda prueba del calendario continental y permitirá a los aficionados poder disfrutar de la competición en un horario más habitual. Unas horas más tarde llegará la disputa de la Practice, donde los pilotos marcarán las primeras referencias en cuanto a tiempos reales y competitivos.

Horarios de los entrenamientos libres y Practice del GP de Francia de MotoGP 2026

Viernes 8 de mayo: Moto3 | FP1: 09:00 horas

Moto2 | FP1: 09:50 horas

MotoGP | FP1: 10:45 horas

Moto3 | Practice: 13:15 horas

Moto2 | Practice: 14:05 horas

MotoGP | Practice: 15:00 horas

Dónde ver el GP de Francia 2026 en directo y por TV

En España, el Gran Premio de Francia y todas las carreras y entrenamientos del Mundial de MotoGP de este año se pueden ver en directo por televisión y online a través de la plataforma DAZN, así como en Movistar Plus.

Por su parte, en Argentina, Chile, México, Colombia y Perú se retransmitirá a través de ESPN; en Estados Unidos, será a cargo de NBC Sports y CNBC. También está la opción de usar el servicio de pago VideoPass que ofrece el propio campeonato de MotoGP.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el Mundial de MotoGP con nuestras narraciones en directo de entrenamientos, clasificaciones y carreras, así como las crónicas y las reacciones de los protagonistas una vez finalicen los mismos.