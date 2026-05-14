Libres y Practice del GP de Catalunya hoy: horario y dónde ver gratis MotoGP por TV, en directo con Jorge Martín y Álex Márquez

El GP de Catalunya vuelve a abrir sus puertas a MotoGP una temporada más. Sin Marc Márquez, en proceso de recuperación tras su operación, las miradas estarán puestas en el resto de pilotos nacionales, entre ellos Jorge Martín que tiene la oportunidad de asaltar el campeonato ante su compañero de equipo Marco Bezzecchi.

La cita en el Circuit de Barcelona-Catalunya es siempre una de las más destacadas del calendario de MotoGP. El trazado es uno de los escenarios más clásicos del Mundial, inaugurado en septiembre de 1991 hasta pasar a formar parte de una prueba imperdible temporada tras temporada en el calendario.

Marc Márquez sufrió una aparatosa caída en Le Mans / DAZN

A Barcelona llegará Marco Bezzecchi como líder del mundial. El piloto italiano de Aprilia ha demostrado ser el más sólido hasta el momento, aunque su compañero Jorge Martín, campeón en 2024, le pisa los talones. El de San Sebastián de los Reyes está a solo un punto tras un impecable GP de Francia y aspira a asaltar el liderato en su temporada de resurrección.

No podrá estar Marc Márquez, en proceso de recuperación tras su caída en Le Mans, pero sí estará su hermano Álex en el Gran Premio de casa. El piloto de Gresini tiene ganas de demostrar su nivel tras un paso por Le Mans más discreto, como ya lo hizo en Jerez tras conseguir la victoria en el GP de España. Mucha emoción por delante en

Horarios de los entrenamientos libres y Practice del GP de Catalunya de MotoGP 2026

Viernes 15 de mayo: Moto3 | FP1: 09:00 horas

Moto2 | FP1: 09:50 horas

MotoGP | FP1: 10:45 horas

Moto3 | Practice: 13:15 horas

Moto2 | Practice: 14:05 horas

MotoGP | Practice: 15:00 horas

Dónde ver el GP de España 2026 en directo y por TV

En España, el Gran Premio de Catalunya se pueden ver en directo por televisión y online a través de la plataforma DAZN, de forma gratuita: solamente hará falta un registro previo. También se podrán ver todas las jornadas en abierto a través de Mediaset. El FP1, la practice y la clasificación del sábado 25 de abril se podrán ver por el canal BeMad, mientras que la carrera sprint y las carreras del domingo 26 de abril se verán por Telecinco.

Mientras que Argentina, Chile, México, Colombia y Perú lo retransmitirán a través de ESPN y, en Estados Unidos será NBC Sports y CNBC. También está la opción de usar el servicio de pago VideoPass que ofrece el propio campeonato de MotoGP.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el Mundial de MotoGP con nuestras narraciones en directo de entrenamientos, clasificaciones y carreras, así como las crónicas y las reacciones de los protagonistas una vez finalicen los mismos.