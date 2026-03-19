Libres y Practice del GP de Brasil: horario y dónde ver MotoGP por TV, en directo con Márquez

El Mundial de MotoGP está de vuelta. Después de dos semanas de inactividad, los equipos ponen rumbo a Brasil para estrenar el Autódromo Ayrton Senna de Goaiana, un momento único para el país después de más de dos décadas desde la última carrera celebrada en el territorio. En SPORT, te contamos todos los horarios del Gran Premio de Brasil y dónde ver MotoGP por televisión y online desde España.

Pedro Acosta llega a la segunda cita del calendario como sorprendente líder del Mundial. En Tailandia, el 'Tiburón de Mazarrón' aseguró una Sprint agónica con Marc Márquez y terminó segundo en la carrera del domingo, un total de 34 puntos que lo ponen siete por encima de Marco Bezzecchi. El italiano es el rival a batir por el gran momento de Aprilia, aunque se espera una lucha a todo poder en Brasil con varios candidatos a llevarse la victoria.

Entre ellos estará, por supuesto, Marc Márquez. A decir verdad, el nuevo trazado en Brasil no parece de primeras un circuito especialmente favorable al vigente campeón, que se siente mucho más cómodo en trazados con más curvas de izquierdas, aunque la jerarquía del campeón del mundo siempre juega a su favor en un trazado completamente imprevisible para todos.

Y es que los 22 pilotos llegan a Brasil a ciegas. Nunca se ha disputado ninguna sesión en el Autódromo Ayrton Senna de Goaiana y tampoco ninguna tanda de test. Solamente Diogo Moreira (único brasileño de la parrilla) ha rodado más allí, de pequeño. Tanto él como Franco Morbidelli (con sangre brasileña) y Luca Marini dieron unas vueltas allí como demostración cuando se anunció la incorporación del trazado al calendario el pasado curso.

Horarios de los entrenamientos libres y Practice del GP de Brasil de MotoGP 2026

Viernes 20 de marzo: Moto3 | FP1: 13:00 horas

Moto2 | FP1: 14:00 horas

MotoGP | FP1: 15:05 horas

Moto3 | Practice: 17:15 horas

Moto2 | Practice: 18:15 horas

MotoGP | Practice: 19:20 horas

Dónde ver el GP de Brasil 2026 en directo y por TV

En España, el Gran Premio de Brasil y todas las carreras y entrenamientos del Mundial de MotoGP de este año se pueden ver en directo por televisión y online a través de la plataforma DAZN, así como en Movistar Plus.

Mientras que Argentina, Chile, México, Colombia y Perú lo retransmitirán a través de ESPN y, en Estados Unidos será NBC Sports y CNBC. También está la opción de usar el servicio de pago VideoPass que ofrece el propio campeonato de MotoGP.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el Mundial de MotoGP con nuestras narraciones en directo de entrenamientos, clasificaciones y carreras, así como las crónicas y las reacciones de los protagonistas una vez finalicen los mismos.