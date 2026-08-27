MOTOGP
Libres y Practice del GP de Aragón: horario y dónde ver MotoGP por TV, en directo con Marc Márquez
A qué hora son los Libres y la Practice del GP de Aragón de MotoGP y en qué canal ver por TV y online desde España
El GP de Aragón de MotoGP vuelve a escena una temporada más. La decimotercera cita de la temporada llega a MotorLand con la lucha por el campeonato completamente abierta después del paso por Silverstone, donde Raúl Fernández se impuso en la carrera del domingo a pesar de que es Jorge Martín quien sigue al frente de la clasificación.
La jornada del viernes en Aragón servirá para comprobar las primeras sensaciones de los equipos en un circuito tan especial como MotorLand. Más tarde, la Practice determinará qué diez pilotos consiguen el pase directo a la Q2 y quiénes tendrán que jugarse el acceso durante la Q1 del sábado.
La atención volverá a estar puesta en Jorge Martín, Bezzecchi, Ai Ogura y Marc Márquez, protagonistas de una pelea por el título que ha llegado muy comprimida a la segunda parte del campeonato. MotorLand puede convertirse en un punto importante antes del tramo decisivo del curso, especialmente por las características de un circuito en el que la gestión de los neumáticos y el ritmo de carrera suelen marcar diferencias.
Para Marc Márquez, además, Aragón supone el regreso a uno de sus escenarios más favorables. El piloto de Ducati ganó aquí la temporada pasada, por delante de Álex Márquez y Pecco Bagnaia, y vuelve a un trazado en el que históricamente se ha mostrado especialmente competitivo.
Horarios de los entrenamientos libres y Practice del GP de Aragón de MotoGP 2026
Viernes 28 de agosto:
- Moto3 | FP1: 09:00 horas
- Moto2 | FP1: 09:50 horas
- MotoGP | FP1: 10:45 horas
- Moto3 | Practice: 13:15 horas
- Moto2 | Practice: 14:05 horas
- MotoGP | Practice: 15:00 horas
Dónde ver el GP de Aragón 2026 en directo y por TV
En España, el Gran Premio de Gran Bretaña y todas las carreras y entrenamientos del Mundial de MotoGP 2026 se pueden ver en directo por televisión y online a través de DAZN, así como mediante los canales de DAZN disponibles en Movistar Plus
En Latinoamérica, MotoGP cuenta en 2026 con cobertura a través de Disney+ en numerosos territorios de la región, mientras que en Estados Unidos la retransmisión corresponde a FOX Sports. También está disponible VideoPass, la plataforma oficial de MotoGP, en aquellos territorios y condiciones en los que se ofrece el servicio.
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el Mundial de MotoGP con nuestras narraciones en directo de entrenamientos, clasificaciones, Sprint y carreras, así como con las crónicas y las reacciones de los protagonistas una vez finalicen las sesiones.
- Jota Jordi señala el motivo por el que Lamine Yamal está serio: 'Os puedo asegurar que es por eso
- La respuesta del Atlético a Laporta: 'La única víctima del caso Julián somos nosotros
- Álvaro Cortés se marcha del Barça
- Balde comunica al Barça su decisión y Flick le deja un recado
- La UEFA 'veta' el Liverpool - Madrid en el sorteo de fase de grupos de la Champions
- Miguel Galán denuncia el veto de Gil Marín al Barça por Julián Álvarez
- ¡Julián Álvarez no se entrena con el Atlético de Madrid!
- Acuerdo verbal para el traspaso de Héctor Fort a la Real Sociedad