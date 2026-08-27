Libres y Practice del GP de Aragón: horario y dónde ver MotoGP por TV, en directo con Marc Márquez

El GP de Aragón de MotoGP vuelve a escena una temporada más. La decimotercera cita de la temporada llega a MotorLand con la lucha por el campeonato completamente abierta después del paso por Silverstone, donde Raúl Fernández se impuso en la carrera del domingo a pesar de que es Jorge Martín quien sigue al frente de la clasificación.

La jornada del viernes en Aragón servirá para comprobar las primeras sensaciones de los equipos en un circuito tan especial como MotorLand. Más tarde, la Practice determinará qué diez pilotos consiguen el pase directo a la Q2 y quiénes tendrán que jugarse el acceso durante la Q1 del sábado.

La atención volverá a estar puesta en Jorge Martín, Bezzecchi, Ai Ogura y Marc Márquez, protagonistas de una pelea por el título que ha llegado muy comprimida a la segunda parte del campeonato. MotorLand puede convertirse en un punto importante antes del tramo decisivo del curso, especialmente por las características de un circuito en el que la gestión de los neumáticos y el ritmo de carrera suelen marcar diferencias.

Raúl Fernández y Jorge Martín, protagonistas en MotoGP / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Para Marc Márquez, además, Aragón supone el regreso a uno de sus escenarios más favorables. El piloto de Ducati ganó aquí la temporada pasada, por delante de Álex Márquez y Pecco Bagnaia, y vuelve a un trazado en el que históricamente se ha mostrado especialmente competitivo.

Horarios de los entrenamientos libres y Practice del GP de Aragón de MotoGP 2026

Viernes 28 de agosto: Moto3 | FP1: 09:00 horas

Moto2 | FP1: 09:50 horas

MotoGP | FP1: 10:45 horas

Moto3 | Practice: 13:15 horas

Moto2 | Practice: 14:05 horas

MotoGP | Practice: 15:00 horas

Dónde ver el GP de Aragón 2026 en directo y por TV

En España, el Gran Premio de Gran Bretaña y todas las carreras y entrenamientos del Mundial de MotoGP 2026 se pueden ver en directo por televisión y online a través de DAZN, así como mediante los canales de DAZN disponibles en Movistar Plus

En Latinoamérica, MotoGP cuenta en 2026 con cobertura a través de Disney+ en numerosos territorios de la región, mientras que en Estados Unidos la retransmisión corresponde a FOX Sports. También está disponible VideoPass, la plataforma oficial de MotoGP, en aquellos territorios y condiciones en los que se ofrece el servicio.

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