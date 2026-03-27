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Libres MotoGP Estados Unidos 2026, en directo: clasificación y última hora de Marc Márquez y Pedro Acosta, hoy en vivo
Sigue en directo los libres del Gran Premio de Estados Unidos, la tercera de la temporada 2026 de MotoGP
GP de Estados Unidos de MotoGP: Horarios y dónde ver por TV y en directo los libres, la clasificación y la carrera con Márquez
Anuncia la organización que en dos minutos se reanudará la sesión. A las 17.00 hora española. Mientras, Marc llega ya en una de las scooter al box. El encargado de llevar a Marc no es otro que el expiloto italiano Manu Poggiali.
Niega con la cabeza Tardozzi viendo las imágenes desde el box. Parece que no hay consecuencias físicas para Marc que ha salido por su propio pie. Aún así, la sesión se ha parado porque probablemente habrá que arreglar esas protecciones.
¡Bandera roja!
¡Atención! Primer contratiempo de la sesión. Se ha ido al suelo Marc Márquez justo antes de empezar la curva diez, una zona a la que se llega a mucha velocidad. El piloto ha rodado varios metros por la grava y ha ido a impactar contra las protecciones.
Pedro Acosta, que perdió el liderato de la general de pilotos tras un fin de semana gris en Brasil, viene dispuesto a dar guerra en esta COTA de Austin. El murciano ha relevado a Diggia y es el más rápido en estos momentos con un crono de 2:02.596.
Siguen mejorando los tiempos por vuelta. Lideró por apenas unas segundos Fabio Di Giannantonio, pero ya tenemos a Bezzecchi en lo alto de la tabla con 2:03.014. El de Aprilia es sin duda el hombre a batir y llega a esta cita asentando como líder del campeonato tras su victoria en Brasil hace apenas cinco días.
Ya tenemos los primeros registros en estros compases iniciales de la sesión. De momento, el mejor tiempo por vuelta es para Pecco Bagnaia, con 2:04.456.
Recordamos que el piloto italiano se fue al suelo en la carrera de Brasil y no pudo continuar en pista, por lo que cerró el domingo sin sumar.
Ya están los pilotos de MotoGP en pista. Por delante, 45 minutos de sesión para empezar a tomar la medida al COTA. Bezzecchi y Márquez, los dos grandes favoritos en Austin, de los primeros en salir a rodar.
¡Muy buenas tardes! En menos de cinco minutos arranca la actividad en el COTA de Austin.
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