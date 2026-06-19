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MotoGP
Libres 1 MotoGP del GP de la República Checa en directo hoy: resultado de Marc Márquez, Jorge Martín y Pedro Acosta, en vivo
La novena prueba del calendario 2026 de MotoGP se celebra en uno de los circuitos más emblemáticos e históricos, el Circuito de Brno. Les contamos en directo lo que suceda este viernes en la categoría reina
La salud de Raúl Fernández
Raúl Fernández sufrió fuertes dolores el pasado miércoles al llegar al trazado checo. Parecía una dolencia de apendicitis, tal y como explica su 'team manager' en el Trackhouse Davide Brivio. Fue sometido a chequeos en la clínica del circuito, pero aseguran desde el box que vieron una inflamación que fue remitiendo junto con el dolor que sentía el piloto con el paso de las horas. Pendientes todos, parece que el madrileño se encuentra mejor. Rueda en sexta plaza actualmente, a 7 décimas del tiempo de Márquez
El susto de Márquez en la curva 13
Martín practica la 'long lap'
El piloto madrileño, quien ya pasó por la zona de vuelta larga el jueves en bici, practica de cara al domino. Cabe recordar que arrastra de Hungría una doble long lap tras perder el control de la moto en la primera curva de la carrera y provocar un incidente múltiple en el que se vieron implicados cinco pilotos, entre ellos su compañero de equipo, Marco Bezzecchi.
Álex Márquez ya rueda de nuevo
Volvió a salir a pista el menor de los Márquez. Su primer registro fue de 1:55.757.
Los tiempos a falta de 30 minutos
¡Marc Márquez, al mando!
35 minutos para el final y Fermín Aldeguer lideraba con 1:54.207. Pero a 33, Márquez irrumpió en la primera plaza para rebajar el registro 6 décimas. 1:53.599 para el de Cervera.
Álex Márquez, al box
Mientras varios pilotos se iban al suelo en su primera vuelta lanzada, el pequeño de los Márquez entraba a box tras una primera toma de contacto. Por el momento, no tiene registro.
¡Moreira al suelo!
Qué inicio más accidentado. Se va al suelo el brasileño en la curva 8... ondea la bandera amarilla en este sector.
¡Dos KTM al suelo! Acosta y Viñales
El murciano pierde el control de la moto en la curva 9, en la que es también su novena caída del curso. Maverick Viñales también se va al suelo en la 8, mientras que Bezzecchi se va largo en la curva 13 y salva una caída.
¡Arranca la primera sesión del fin de semana!
45 minutos por delante para la toma de sensaciones de los 22 pilotos de la parrilla. Sale ya a pista Álex Márquez, quien se probará durante los primeros minutos y su situación será revisada junto a los doctores al terminar la sesión. Veremos si el catalán puede continuar adelante con el fin de semana.
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