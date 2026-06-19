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MotoGP

Libres 1 MotoGP del GP de la República Checa en directo hoy: resultado de Marc Márquez, Jorge Martín y Pedro Acosta, en vivo

La novena prueba del calendario 2026 de MotoGP se celebra en uno de los circuitos más emblemáticos e históricos, el Circuito de Brno. Les contamos en directo lo que suceda este viernes en la categoría reina

Marc Márquez en pista

Marc Márquez en pista / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

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