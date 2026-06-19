Libres 1 MotoGP del GP de la República Checa en directo hoy: resultado de Marc Márquez, Jorge Martín y Pedro Acosta, en vivo

La salud de Raúl Fernández

Raúl Fernández sufrió fuertes dolores el pasado miércoles al llegar al trazado checo. Parecía una dolencia de apendicitis, tal y como explica su 'team manager' en el Trackhouse Davide Brivio. Fue sometido a chequeos en la clínica del circuito, pero aseguran desde el box que vieron una inflamación que fue remitiendo junto con el dolor que sentía el piloto con el paso de las horas. Pendientes todos, parece que el madrileño se encuentra mejor. Rueda en sexta plaza actualmente, a 7 décimas del tiempo de Márquez