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MotoGP

Libres 1 MotoGP del GP de Países Bajos, en directo hoy: resultado de Marc Márquez, Jorge Martín y Pedro Acosta, en vivo

El Gran Premio de los Paíes Bajos, décima prueba del calendario 2026 de MotoGP, se disputa este fin de semana en el emblemático TT de Assen. Les contamos en directo lo que suceda este viernes en la categoría reina

Marc Márquez durante el fin de semana en Brno

Marc Márquez durante el fin de semana en Brno / MARTIN DIVISEK / EFE

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