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MotoGP
Libres 1 MotoGP del GP de Países Bajos, en directo hoy: resultado de Marc Márquez, Jorge Martín y Pedro Acosta, en vivo
El Gran Premio de los Paíes Bajos, décima prueba del calendario 2026 de MotoGP, se disputa este fin de semana en el emblemático TT de Assen. Les contamos en directo lo que suceda este viernes en la categoría reina
Las dos Aprilia, al mando
Ya son Bezz y Martinator primero y segundo. El madrileño está a 1.44 décimas del italiano.
¡Caída de Márquez y Moreira!
Se va al suelo en la curva 16 el piloto de Cervera, en la zona de la chicane, a derechas. También se va al suelo Moreira en la curva 4, séptima del curso para el brasileño. Ambos están OK.
Susto para Bezz
Se va largo Marco Bezzecchi en la curva 9, sin consecuencias para el líder del campeonato.
¡Bezzecchi primero!
Quiere desquitarse el piloto italiano del mal sabor de boca de acumular dos ceros consecutivos en las últimas semanas. 1:32.476 y deja a Diggia a 40 milésimas. ¡Los 16 primeros, en menos de un segundo.
Los tiempos a 25 minutos del final
¡Bagnaia ya es segundo!
El '63' monta el medio delante y detrás y se coloca en segunda plaza con un 1:32.517. Viene en casco rojo....
¡Sale a pista Marc Márquez!
Inicio de segunda tanda para el de Cervera, monta un nuevo medio delantero y conserva el medio trasero con seis vueltas de vida.
Pilotos a boxes
Algunos completan la primera tanda y otros la segunda. En el caso de Márquez, montaba blando delantero y medio trasero antes de pasar por boxes por primera vez. En pista, solo Bagnaia y Binder.
Márquez toma la delantera... pero no puede con Diggia
El piloto de Cervera marcó un registro de 1:32.757 pero lo rebajó más de dos décimas Diggia. Ahora mismo es cuarto tras Bezzecchi y Ogura.
El susto de Bagnaia en los primeros giros
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