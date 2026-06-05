En directo
MotoGP
Libres 1 MotoGP del GP de Hungría, en directo hoy: resultado de Marc Márquez, Jorge Martín y Pedro Acosta, en vivo
El Gran Premio de Hungría, octava prueba del calendario 2026 de MotoGP, supone la vuelta a un circuito en el que solo ha ganado Marc Márquez. Les contamos en directo lo que suceda este viernes en la categoría reina
Bagnaia inaugura la tabla de tiempos
El piloto turinés del Ducati Lenovo, quien se mostró especialmente crítico con el trazado en la jornada del jueves, marca el primer mejor registro de la jornada con un 1:41.800. Acosta y Marini, a su estela.
¡Arranca la primera sesión de MotoGP en Hungría!
45 minutos por delante para que los 22 pilotos de la parrilla puedan probarse con total libertad con la pista. Recordemos que la sesión más importante de la jornada es la Práctica, que se disputará a partir de las 15h. De ella saldrán los 10 clasificados de forma directa para la Q2 de mañana.
Los tiempos de los libres de Moto2
Los tiempos de los primeros libres de Moto3
Las características de Balaton Park
Inaugurado en mayo de 2023, el circuito tiene 4,08 km de longitud y un total de 17 curvas, diez de ellas de izquierdas y siete de derechas. Acoge MotoGP desde el pasado curso, lo que supuso el regreso a Hungría después de 33 años, tras competir durante dos cursos en Hungaroring.
- La petición del Barça a Cesc Fàbregas para suceder a Flick
- En directo: Florentino Pérez anuncia su gran fichaje en Horizonte con Iker Jiménez
- ¿Julián Álvarez o Harry Kane? Dan la clave para el próximo fichaje del Barça: 'Debe estar preparado
- Cucurella: 'Tenía dudas con ir al Barça
- Bernardo Silva cambia de planes
- Lamine Yamal rompe la banca
- El Barça apuesta por Hafiz Gariba, el central captado en Accra y curtido en Cuarta Catalana
- ¡Terremoto Mourinho en el Real Madrid! El técnico se desmarca del anuncio de Florentino: 'Es IA