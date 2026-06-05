Libres 1 MotoGP del GP de Hungría, en directo hoy: resultado de Marc Márquez, Jorge Martín y Pedro Acosta, en vivo

¡Arranca la primera sesión de MotoGP en Hungría!

45 minutos por delante para que los 22 pilotos de la parrilla puedan probarse con total libertad con la pista. Recordemos que la sesión más importante de la jornada es la Práctica, que se disputará a partir de las 15h. De ella saldrán los 10 clasificados de forma directa para la Q2 de mañana.