Libres 1 MotoGP del GP de Catalunyas, en directo hoy: resultado de Jorge Martín y Álex Marquez, en vivo

Ya tenemos la primera referencia del día, el 1:42.017 marcado por Pedro Acosta. El piloto murciano va ahora mismo por delante en pista de Fabio Di Giannantonio. Desde el box del VR46 sonríen ante esta casualidad que ha puesto ya de inicio a los dos pilotos cerca. Recuerden que ambos han mantenido estos días una pequeña tensión después de las declaraciones del español en Francia. "A mi nadie me pasa mirándome. Esta me la apunto", decía tras el GP después de que el italiano girara la cabeza al adelantarle en la meta al final de la carrera.

Ya en el Circuit, Acosta quiso restar importancia a ese asunto. “Bueno, creo que es momento de dejar este tema atrás. Porque luego, pensándolo en frío, estábamos luchando por un cuarto. Que nos tendría que dar vergüenza no solo a mí, nos tendría que dar vergüenza a los dos hacer estos shows por un cuarto puesto. Es momento de pasar página”, dijo Acosta ante los medios.