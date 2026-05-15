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MotoGP

Libres 1 MotoGP del GP de Catalunyas, en directo hoy: resultado de Jorge Martín y Álex Marquez, en vivo

Sigue en directo la primera sesión de entrenamientos libres del GP de Catalunya que se disputa en el Circuit de Barcelona-Catalunya

Jorge Martín, por delante de Bezzecchi

Jorge Martín, por delante de Bezzecchi / YOAN VALAT / EFE

Cristina Moreno

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