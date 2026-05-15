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MotoGP
Libres 1 MotoGP del GP de Catalunyas, en directo hoy: resultado de Jorge Martín y Álex Marquez, en vivo
Sigue en directo la primera sesión de entrenamientos libres del GP de Catalunya que se disputa en el Circuit de Barcelona-Catalunya
Luca Marini se anima también a rodar sin tráfico. Ahora mismo solo dos motos sobre el asfalto, dos italianos y dos marcas: Aprilia y Honda.
En estos momentos de calma tensa, el doctor Ángel Charte se ha acercado hasta el box del KTM Tech3 para seguir las evoluciones de Maverick Viñales en estos primeros compases de la sesión. Parece que está bien el piloto. De momento se ha quitado un rato el casco y descansa mientras se ajustan detalles en su moto.
Media hora por delante
Todos los pilotos ahora mismo en sus boxes, con una excepción. Marco Bezzecchi ha optado por una estrategia distinta y cuando todos están dentro, él ha vuelto a salir a pista para rodar en solitario.
También en la categoría pequeña han realizado ya su primera sesión, con Hakim Danish al frente de la tabla de tiempos.
Las MotoGP no son las primeras en pisar el asfalto hoy. En la fría mañana catalana ya han realizado la primera sesión los pilotos de la categoría intermedia. Celestino Vietti ha sido el más rápido en este 'round' inicial.
Ya está al frente de la tabla de tiempos Jorge Martín. El madrileño firma un 1:40.331 bajo la atenta mirada del capo de Aprilia, Massimo Rivola.
Bezzecchi ya tiene suficiente información por el momento y se marcha al box. Diez minutos ha estado en pista el italiano. Jorge Martín sigue rodando y mejora su tiempo en los primeros parciales.
Se van calentando ya los neumáticos y los tiempos van mejorando. Sigue Acosta al frente, ya con 1:40.388.
Ya tenemos la primera referencia del día, el 1:42.017 marcado por Pedro Acosta. El piloto murciano va ahora mismo por delante en pista de Fabio Di Giannantonio. Desde el box del VR46 sonríen ante esta casualidad que ha puesto ya de inicio a los dos pilotos cerca. Recuerden que ambos han mantenido estos días una pequeña tensión después de las declaraciones del español en Francia. "A mi nadie me pasa mirándome. Esta me la apunto", decía tras el GP después de que el italiano girara la cabeza al adelantarle en la meta al final de la carrera.
Ya en el Circuit, Acosta quiso restar importancia a ese asunto. “Bueno, creo que es momento de dejar este tema atrás. Porque luego, pensándolo en frío, estábamos luchando por un cuarto. Que nos tendría que dar vergüenza no solo a mí, nos tendría que dar vergüenza a los dos hacer estos shows por un cuarto puesto. Es momento de pasar página”, dijo Acosta ante los medios.
Maverick, de vuelta
Otra de las novedades hoy en el Circuit es la presencia de Maverick Viñales. El piloto de Roses se bajó del GP de Estados Unidos por unas molestias en su hombro que revelaron también problemas con un tornillo que le habína colocado el curso pasado tras su caída en Sachsenring.
Después de unas semanas de recuperación, en las que se ha perdido los GP de España y Francia, además del de Austin, el del KTM Tech3 ha recibido el alta médica y el apto del Mundial para tomar parte en la cita.
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