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MotoGP

Libres 1 MotoGP del GP de Alemania, en directo hoy: resultado de Marc Márquez, Jorge Martín y Pedro Acosta, en vivo

El Gran Premio de Alemania, undécima prueba del calendario 2026 de MotoGP, se disputa este fin de semana en Sachsenring, territorio en el que Marc Márquez ha ganado en 12 ocasiones. Les contamos en directo lo que suceda este viernes en la categoría reina

Marc Márquez aterriza en su jardín

Marc Márquez aterriza en su jardín / MARTIN DIVISEK / EFE

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Cristina Moreno

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