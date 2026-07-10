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Libres 1 MotoGP del GP de Alemania, en directo hoy: resultado de Marc Márquez, Jorge Martín y Pedro Acosta, en vivo
El Gran Premio de Alemania, undécima prueba del calendario 2026 de MotoGP, se disputa este fin de semana en Sachsenring, territorio en el que Marc Márquez ha ganado en 12 ocasiones. Les contamos en directo lo que suceda este viernes en la categoría reina
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Y ya ha finalizado la FP1 de Moto 2, con el líder de la categoría, Manu González, en lo más alto de la tabla de tiempos. El madrileño ha marcado 1:22.483, un crono de récord para empezar comandando el fin de semana.
Mientras se disputan los minutos finales del FP1 de Moto 2 repasamos lo que ha dado de sí la primera sesión de Moto 3. En la misma, el piloto del Red Bull KTM Ajo, Álvaro Carpe, ha firmado el mejor tiempo, por delante de Valentín Perrone y Guido Pini.
Este es el menú de de hoy viernes en el circuito alemán:
- Moto3 | FP1: 9:00 horas
- Moto2 | FP1: 9:50 horas
- MotoGP | FP1: 10:45 horas
- Moto3 | Practice: 13:15 horas
- Moto2 | Practice: 14:05 horas
- MotoGP | Practice: 15:00 horas
¡Muy buenos días! Todo preparado en Sachsenring para que empiece la actividad del Gran Premio de Alemania en MotoGP.
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