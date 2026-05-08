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Libres 1 MotoGP Francia 2026, en directo: última hora de Marc y Álex Márquez, hoy en vivo

Sigue en directo la primera sesión de libres del Gran Premio de Francia de MotoGP, quinta prueba del Mundial 2026, que se disputa en el circuito de Le Mans

Marc Márquez y Àlex Márquez, durante una carrera

Marc Márquez y Àlex Márquez, durante una carrera / DUSTIN SAFRANEK / EFE

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