En directo
MotoGP
Libres 1 MotoGP Francia 2026, en directo: última hora de Marc y Álex Márquez, hoy en vivo
Sigue en directo la primera sesión de libres del Gran Premio de Francia de MotoGP, quinta prueba del Mundial 2026, que se disputa en el circuito de Le Mans
¡45 MINUTOS POR DELANTE! EMPEZAMOS
Salen a pista los pilotos. El primero, Fabio Di Giannantonio. Su compañero de equipo, Franco Morbidelli, tendrá que esperar 5 minutos tras ser sancionado en Jerez por comportamiento irresponsable en Q1. Su moto soltaba líquido y siguió en pista, provocando peligro para el resto de compañeros.
¡Todo a punto para el inicio de la sesión!
Empiezan los pilotos a ponerse los guantes y el casco. Empezará en breves la FP1.
El calor de la afición local a Fabio Quartararo
Zarco se llevó la victoria en 2025
Con su victoria en la pasada temporada en una alocada carrera 'flag-to-flag', Johann Zarco se convirtió en el primer piloto francés capaz de ganar en el Gran Premio de su país en la máxima categoría desde Pierre Monneret en 1954.
Marc Márquez, el que tiene más victorias en Francia en la parrilla actual
Esta será la 63ª edición del Gran Premio de Francia y Jorge Lorenzo es el piloto más laureado con cinco victorias en su trayectoria en 500cc/MotoGP. Entre los pilotos actuales, ningún piloto ostenta más triunfos que Marc Márquez (tres, 2014, 2018 y 2019).
Los tiempos en Moto2
Los tiempos de Moto3
¡Buenísimos días a tod@s!
Arrancamos con el fin de semana en Le Mans. Queda algo más de 20 minutos para el inicio de la FP1 de MotoGp. De momento, sol en Le Mans... pero las predicciones son complejas para la jornada del sábado y el domingo.
- Tchouaméni manda al hospital a Valverde en una nueva pelea 'muy grave' en el vestuario del Real Madrid
- Lluvia de millones en primas por el título de LaLiga del Barça
- Ya es oficial: El BOE confirma la ayuda de 100 euros para propietarios de perros en esta comunidad de España
- Terremoto Vlahovic: planta a la Juve y espera al Barça
- Última hora sobre la pelea Valverde - Tchouaméni, en directo: polémica en el vestuario del Real Madrid
- Rashford justifica su fichaje por el Barça
- Juan Jesús Ruiz-Niño, experto en psicología deportiva, sobre Simeone: 'Su intensidad en la banda es un arma de doble filo
- Terremoto Monchi en el Espanyol: optimismo con el proyecto, dos condicionantes, opción Bordalás y todo acompañado de una gran inversión