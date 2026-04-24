Libres 1 MotoGP España 2026: clasificación, resúmen y tiempos de Marc Márquez, Jorge Martín y Pedro Acosta en Jerez

¡FINAL!

Acaba la primera sesión de entrenamientos libres del GP de España en el circuito de Jerez. Después de comandar la tabla de tiempos casi desde el inicio, Álex Márquez termina tercero, superado por los dos pilotos del VR46, Fabio Di Giannantonio y Franco Morbidelli.

El italiano Di Giannantonio lidera la tabla final de este FP1 con un crono de 1.36.954, con Morbidelli a casi 3 décimas. Álex es tercero, a 0.378 por delante del líder del Mundial Bezzecchi y su hermano Marc, a medio segundo.