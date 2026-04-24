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Libres 1 MotoGP España 2026: clasificación, resúmen y tiempos de Marc Márquez, Jorge Martín y Pedro Acosta en Jerez
Sigue en directo los libres 1 del Gran Premio de España, la cuarta de la temporada 2026 de MotoGP, en el circuito de Jerez
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LOS TIEMPOS
Estos son los tiempos de la primera sesión libre del GP de España 2026, que ha registrado un doblete del equipo de Valentino Rossi, con Di Giannantonio y Morbideli al frente, separados por 228 milésimas.
1 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1'36.954
2 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 0.288
3 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 0.378
4 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 0.393
5 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 0.542
6 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 0.556
7 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 0.562
8 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 0.606
9 5 Johann ZARCO FRA Castrol Honda LCR HONDA 0.649
10 89 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA 0.720
11 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 0.730
12 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 0.747
13 11 Diogo MOREIRA BRA Pro Honda LCR HONDA 0.763
14 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 0.774
15 7 Toprak RAZGATLIOGLU TUR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 0.877
16 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1.010
17 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1.053
18 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1.199
19 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1.255
20 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1.267
21 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1.366
22 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 1.566
23 47 Augusto FERNANDEZ SPA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1.625
Caída de Martín
Jorge Martín, que en Austin se fue al suelo tras la carrera, celebrando el triunfo en la sprint, ha vuelto a caerse de forma extraña en Jerez, cuando la sesión de entrenamientos libres ya había acabado y se dirigía a la parrilla. Afortunadamente, 'Martinator' no ha sufrido daños en el incidente.
¡FINAL!
Acaba la primera sesión de entrenamientos libres del GP de España en el circuito de Jerez. Después de comandar la tabla de tiempos casi desde el inicio, Álex Márquez termina tercero, superado por los dos pilotos del VR46, Fabio Di Giannantonio y Franco Morbidelli.
El italiano Di Giannantonio lidera la tabla final de este FP1 con un crono de 1.36.954, con Morbidelli a casi 3 décimas. Álex es tercero, a 0.378 por delante del líder del Mundial Bezzecchi y su hermano Marc, a medio segundo.
ÚLTIMO MINUTO
Está a punto de terminar esta primera sesión libre en Jerez y aún pueden haber sorpresas, con varios pilotos atacando el crono
'DIGGIA', PRIMERO
'Time atack' de Fabio Di Giannantonio a falta de tres minutos para el final de la sesión. El piloto italiano se coloca primero tras montar neumáticos nuevos: 1.36.954
ERROR DE PECCO
Pecco Bagnaia ha protagonizado una aparatosa salida de pista en la curva 1 de Jerez, aunque el compañero de Marc Márquez ha logrado sacar la Ducati de la grava y volver a la pista
PARÓN FAVORABLE A MARC
"Tres semanas de parón le han sentado bien probablemente a Marc, esperemos confirmarlo durante el fin de semana" ha dicho el Team Manager de Ducati, Davide Tardozzi, que ha felicitado a Aprilia "por el buen trabajo" que han reealizado en este inicio de temporada
ALEX, 'ENCHUFADO' Y BEZZECCHI, AL ACECHO
El año pasado Álex Márquez firmó su primer triunfo de la temporada en Jerez y también esta vez podría abrir su cuenta en el trazado andaluz, que se le da especialmente bien al menor de los Márquez. Bezzecchi, con la Aprilia, ha superado a Marc y se coloca segundo en la tabla provisional de este FP1, a solo 15 milésimas de Álex.
TRES DUCATI
Aprilia manda en el Mundial, pero Ducati parece que puede reaccionar en el GP de España, cuarta cita del calendario 2026. En estos momentos, tres motos de Borgo Panigale comandan la clasificación de estos primeros libres en Jerez: Álex y Marc Márquez y el italiano del VR46 Fabio di Giannantonio.
MARC PROGRESA
Marc Márquez se lo ha tomado con calma de entrada, pero cuando queda menos de media hora de test el campeón escala al segundo puesto de la tabla de tiempos, a 0.164 de su hermano Álex, que sigue liderando, ahora con un crono de 1.37.332.
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