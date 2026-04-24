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Libres 1 MotoGP España 2026: clasificación, resúmen y tiempos de Marc Márquez, Jorge Martín y Pedro Acosta en Jerez

Sigue en directo los libres 1 del Gran Premio de España, la cuarta de la temporada 2026 de MotoGP, en el circuito de Jerez

Horario y dónde ver por TV y gratis las carreras del GP de España 2026 de MotoGP en Jerez

Márc Márquez, durante una carrera de este 2026

Márc Márquez, durante una carrera de este 2026 / EFE

Laura López Albiac

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