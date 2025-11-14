Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos
En directo

En directo

MotoGP

Libres 1 del GP de Valencia de MotoGP, en directo

Sigue en directo los libres 1 del Gran Premio de Valencia de MotoGP que se disputa en el Circuito Ricardo Tormo de Cheste

Àlex Marquez, durante una sesión

Àlex Marquez, durante una sesión / EFE

Irene Lao Puertas

Miquel Roca

La primera sesión del Gran Premio de Valencia de MotoGP en directo en SPORT.es.

Actualizar
Ver más

TEMAS