Libres 1 del GP de Valencia de MotoGP, en directo
Sigue en directo los libres 1 del Gran Premio de Valencia de MotoGP que se disputa en el Circuito Ricardo Tormo de Cheste
Miquel Roca
La primera sesión del Gran Premio de Valencia de MotoGP en directo en SPORT.es.
Aleix Espargaró disfruta
No pierde el tiempo Aleix Espargaró, al que una wild card le ha abierto la puerta a volverse a subir a la moto para este último Gran Premio del curso. Ha llegado hasta el tercer puesto de la tabla de tiempos, aunque ahora Zarco se lo ha mejorado y el catalán se sitúa en el cuarto.
Álex Márquez
Así ha rodado Álex Márquez para recuperar el mejor tiempo tras pasar por varias manos en poco más de un minuto. Su 1'30''884 sigue en lo más alto de la tabla.
Descanso en pista
Primer momento de tregua de la sesión. Solo tres pilotos ruedan ahora mismo por el afalto de Cheste. El resto, ajustando reglajes con sus equipos en el Pit Lane.
Tabla estabilizada
Se estabiliza la tabla de tiempos tras el baile de los primeros minutos. Con 12 minutos de sesión transcurridos, se mantiene Álex Márquez en lo más alto, seguido de Franco Morbidelli y de Joan Mir.
Caída de Binder
Primera caída de la sesión. Se ha ido a la grava el sudafricano Brad Binder. Bandera amarilla en el Ricardo Tormo.
Baile de mejoras
Cambios constantes en lo más alto de la tabla. En poco más de cinco minutos han pasado ya por ella Fabio di Giannantonio, Pecco Bagnaia y Pedro Acosta, pero el mejor tiempo vuelve a ser para Álex Márquez. El de Cervera lo ha rebajado a 1'30''884
Álex Márquez empieza fuerte
Empieza pisando fuerte el ya subcampeón del Mundial, Álex Márquez. Para el crono en 1'31''681
Arrancan los libres de MotoGP
Un par de minutos después del reprogramado horario, arranca por fin la sesión de entrenamientos libres de MotoGP. Los pilotos tienen 45 minutos para rodar buscando la puesta a punto de su moto en esta tanda que todavía nada decide pero que ya dará pistas de lo que puede pasar a lo largo del fin de semana en Cheste.
Carpe en Moto3
La sesión matinal en Cheste se ha abierto con los entrenamientos libres de Moto3, dominados por Álvaro Carpe. Esta categoría, como la de MotoGp, tiene ya también campeón, el sevillano José Antonio Rueda.
Termina Moto2
Finaliza la sesión de libres de Moto2. Álex Escrig ha marcado el mejor tiempo con una mejor vuelta de 1'33''05. En cuanto a los dos que luchan por el título, Manuel González ha sido segundo y Diogo Moreira, quinto.
En unos minutos, las motos grandes rodarán por el asfalto del Ricardo Tormo.
