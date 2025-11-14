Libres 1 del GP de Valencia de MotoGP, en directo

Termina Moto2

Finaliza la sesión de libres de Moto2. Álex Escrig ha marcado el mejor tiempo con una mejor vuelta de 1'33''05. En cuanto a los dos que luchan por el título, Manuel González ha sido segundo y Diogo Moreira, quinto.

En unos minutos, las motos grandes rodarán por el asfalto del Ricardo Tormo.