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MOTOGP
Libres 1 del GP de Brasil de MotoGP, en directo: El estreno de Márquez, Acosta y Martín en el circuito de Goiania, en vivo
MotoGP vuelve a Brasil 22 años después en el renovado Autódromo Ayrton Senna de Goiania. Te contamos en directo y al detalle lo que suceda en los primeros entrenamientos libres de la categoría reina, con atención a los españoles Marc Márquez, Pedro Acosta, Álex Márquez, Jorge Martín o Maverick Viñales, entre los favoritos
Tras el primer fin de semana de carreras en Tailandia, Pedro Acosta (KMT) aterriza como primer líder de la categoría con 34 puntos y 7 de ventaja sobre Marco Bezzecchi, que se perfila como el hombre a batir en este inicio de temporada con Aprilia. El campeón Marc Márquez no tuvo un debut demasiado propicio en Buriram. En la sprint fue sancionado por su adelantamiento al límite a Acosta y terminó segundo. Y el domingo no acabó tras sufrir un pinchazo.
FINAL EN MOTO2
Luce el sol en buena parte del circuito cuando está a punto de terminar el FP1 de la categoría de Moto2, que lidera Alex Escrig por delante de Guevara. En pocos minutos empezará la primera tanda de MotoGP
CON RETRASO
La lluvia persistente de esta mañana en el circuito de Goiania ha obligado a retrasar el inicio del GP de Brasil este viernes. El FP1 de Moto3 ha comenzado con una hora de retraso, que también se aplica a las siguientes tandas libres de Moto2 y MotoGP.
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