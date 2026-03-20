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Libres 1 del GP de Brasil de MotoGP, en directo: El estreno de Márquez, Acosta y Martín en el circuito de Goiania, en vivo

MotoGP vuelve a Brasil 22 años después en el renovado Autódromo Ayrton Senna de Goiania. Te contamos en directo y al detalle lo que suceda en los primeros entrenamientos libres de la categoría reina, con atención a los españoles Marc Márquez, Pedro Acosta, Álex Márquez, Jorge Martín o Maverick Viñales, entre los favoritos

MotoGP aterriza en el renovado Autódromo Ayrton Senna de Goiania

MotoGP aterriza en el renovado Autódromo Ayrton Senna de Goiania / motogp.com

Laura López Albiac

Laura López Albiac

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