Libres 1 del GP de Brasil de MotoGP, en directo: El estreno de Márquez, Acosta y Martín en el circuito de Goiania, en vivo

Tras el primer fin de semana de carreras en Tailandia, Pedro Acosta (KMT) aterriza como primer líder de la categoría con 34 puntos y 7 de ventaja sobre Marco Bezzecchi, que se perfila como el hombre a batir en este inicio de temporada con Aprilia. El campeón Marc Márquez no tuvo un debut demasiado propicio en Buriram. En la sprint fue sancionado por su adelantamiento al límite a Acosta y terminó segundo. Y el domingo no acabó tras sufrir un pinchazo.