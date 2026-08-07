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MotoGP
Libre 1 MotoGP del GP de Gran Bretaña: resumen, resultado y tiempos de Marc Márquez y Jorge Martín, en vivo
Sigue en directo la primera sesión de entrenamientos del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP que se disputa en Silverstone
Por nuestra parte, esto ha sido todo. Recordamos que la actividad continúa en Silverstone con las tres sesiones de practice de esta tarde que podrán seguir en Sport.es.
Pueden consultar los horarios de la jornada aquí. Volveremos para contarles todo lo que suceda en la practice de MotoGP que determinará los 10 puestos de acceso directo a la Q2.
Antes de despedirnos, repasamos cómo ha quedado la clasificación final de esta sesión liderada por Àlex Márquez con Marco Bezzecchi y Pedro Acosta cerrando el Top-3. Marc Márquez ha tenido que conformarse con la sexta posición
Interesante esta primera sesión de MotoGP para ver dónde se encuentra cada uno después de las tres semanas de parón estival. El 1:58.692 de Àlex Márquez sirve como primera referencia del fin de semana.
Mejora el 01:58.702 que fue el mejor crono en el con el FP1 en Silverstone el año pasado firmado por Marc Márquez.
Terminada la sesión, es momento de la práctica de salida. Poco a poco salen todos de nuevo de los boxes en busca de esa línea de meta de este circuito de Silverstone, el más largo del campeonato con sus 5,9 kilómetros.
Pierde un poco Raúl Fernández en el segundo parcial, y aún más en el tercero en el que no mejora. El último tampoco ha sido bueno y no mejora. Se queda en la cuarta plaza.
¡RELOJ A CERO! Solo Raúl Fernandez viene pintando en rojo los parciales.
Muy atento Gigi Dall'Igna a la evolución de sus pilotos que no se encuentran en la mejor situación. Marc Márquez es sexto, con Bagnaia noveno.
Marco Bezzecchi da por cerrada la sesión. Se vuelve al box.
¡Últimos tres minutos!
De momento nadie ha puesto en riesgo el crono de Àlex Márquez. Veremos si en estos últimos minutos alguien puede mejorar el 1:58.692.
Se incorpora Bezzecchi que en estos momentos marcha segundo en la tabla de tiempos, por delante de su compañero que es sexto, a 0.6 de Àlex Márquez.
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