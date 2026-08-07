Libre 1 MotoGP del GP de Gran Bretaña: resumen, resultado y tiempos de Marc Márquez y Jorge Martín, en vivo

Por nuestra parte, esto ha sido todo. Recordamos que la actividad continúa en Silverstone con las tres sesiones de practice de esta tarde que podrán seguir en Sport.es.

Pueden consultar los horarios de la jornada aquí. Volveremos para contarles todo lo que suceda en la practice de MotoGP que determinará los 10 puestos de acceso directo a la Q2.