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Libre 1 MotoGP del GP de Gran Bretaña: resumen, resultado y tiempos de Marc Márquez y Jorge Martín, en vivo

Sigue en directo la primera sesión de entrenamientos del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP que se disputa en Silverstone

Àlex Márquez, en un GP

Àlex Márquez, en un GP / DUSTIN SAFRANEK / EFE

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