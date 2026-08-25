Liberty nombra a Carlos Ezpeleta CEO adjunto de MotoGP

Liberty Media, propietaria de los derechos de explotación de los Mundiales de Fórmula 1 y MotoGP, ha querido recompesar el activo papel de la familia Ezpeleta en el campetonato de las dos ruedas y ha designado a Carlos Ezpeleta como nuevo Director General Adjunto de MotoGP Sports Entertainment Group (antigua DORNA), además de ratificar a su padre, Carmelo, en el cargo de CEO.

"MotoGP Group anuncia el nombramiento de Carlos Ezpeleta como Director General Adjunto (Deputy CEO), reconociendo su importante contribución a la evolución del deporte, y reforzando a su equipo directivo para la próxima fase de desarrollo", apunta el comunicado de Liberty, que pone en valor la labor de Carlos Ezpeleta, de 35 años.

El nombramiento refleja el compromiso del MotoGP Group con la consolidación de su equipo directivo de cara a la próxima era de crecimiento y transformación, con nuevas incorporaciones que se anunciarán próximamente.

Carmelo Ezpeleta, CEO del MotoGP Group:

"Carlos ha desempeñado un papel fundamental en el crecimiento de MotoGP durante muchos años. Su experiencia abarca todas las áreas de nuestro negocio, y su liderazgo, visión y pasión por el deporte le convierten en la persona adecuada para ayudar a guiar a MotoGP en su próximo capítulo".

Derek Chang, CEO de Liberty Media:

"MotoGP ha construido una sólida base global y vemos una enorme oportunidad para llevar el deporte al siguiente nivel. Carlos cuenta con la experiencia, la visión y un profundo conocimiento de MotoGP necesarios para ayudar a liderar esa transformación, y estamos encantados de apoyarle en esta nueva posición".

Carlos Ezpeleta, CEO adjunto del MotoGP Group:

"Es un gran honor asumir este cargo en un momento tan emocionante para MotoGP. Con unos aficionados y socios increíbles en todo el mundo, estoy deseando trabajar junto a Liberty Media y toda la comunidad de MotoGP para llegar a nuevas audiencias, crear nuevas oportunidades y aprovechar todo el potencial del deporte".