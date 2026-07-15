Liberty lleva el 'show' de MotoGP al centro de Londres con una rueda de prensa oficial lejos del circuito

Liberty Media ha desembarcado en MotoGP para revolucionar el campeonato. El gigante mediático, que posee también los derechos de la Fórmula 1, se ha marcado como objetivo llevar el Mundial a más público y diversificar escenarios. En esta línea, el Gran Premio de Gran Bretaña que se disputará entre el 7 y el 9 de agosto contará con una importante novedad.

Por primera vez, la rueda de prensa odicial del jueves no tendrá lugar en el circuito como es habitual, sino que se trasladará lejos de las fronteras de Silverstone, concretamente al centro de Londres. El moderno Outernet London se convertirá por unas horas en una sala de prensa improvisada donde los pilotos atenderán a los medios en una situación inédita en el Mundial.

Según informó la organización justo después de que arrancara el parón estival, el Outernet London, un espacio vanguardista e inmersivo dedicado a las artes y la cultura, acogerá la sesión el 6 de agosto a las 11:00 hora local, las 12.00 en España. Aunque inicialmente el acto está pensado para los medios, también contará con una zona dedicada a los aficionados para que tengan la oportunidad de conocer de cerca a los protagonistas, los pilotos de MotoGP. Por el momento, se desconoce quiénes serán los elegidos para estar presentes en esta rueda de prensa aunque se espera una gran afluencia de público.

"¡Antes del GP de Gran Bretaña , MotoGP regresa a Outernet London! La rueda de prensa oficial previa al evento en Silverstone tendrá lugar en Outernet el jueves [6 de agosto] por la mañana, a partir de las 11:00 hora local. Esto sustituirá la habitual rueda de prensa en el circuito, trayendo a MotoGP al corazón del centro de Londres antes de nuestro regreso a Silverstone para el fin de semana de la carrera", apunta la nota.

El campeonato confirmó además que “los pilotos que asistirán a Londres se anunciarán próximamente. Los pilotos que nos acompañen en Londres retomarán sus funciones habituales con los medios de comunicación en el circuito el viernes”.

Segunda cita

No será la primera vez que el Outernet London acoja un evento del Mundial de MotoGP. Recientemente ya fue elegido por Liberty Media para celebrar un acto esta temporada, concretamente la retransmisión en directo del Gran Premio de los Países Bajos. Entonces, la cita en este espacio situado al lado de la para da de metro de Tottenham Court Road ya congregó a un buen número de aficionados para seguir la carrera de la categoría reina.