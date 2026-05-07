Liberty abre la puerta a un GP de Miami en MotoGP

La llegada de Liberty Media a MotoGP ha supuesto el inicio de una nueva etapa para el campeonato que tiene por delante todavía un largo recorrido. El objetivo de los nuevos dueños pasa por un campeonato más global, con nuevos mercados por explorar. En esta filosofía, la posibilidad de otro Gran Premio en Estados Unidos además de Austin encaja a la perfección.

La presencia de Carmelo Ezpeleta, CEO de 'MotoGP Sports Entertainment Group' (antes, Dorna), en el pasado GP de Miami de Fórmula 1 abrió paso a especulaciones sobre la posible llegada de MotoGP a ese escenario y apenas unos días después desde Liberty Media confirman esa opción. "Miami parece un lugar lógico", explicó el director ejecutivo de la compañía, Derek Chang, en declaraciones que recoge 'The Race'.

El directivo además confirmó que Liberty está en negociaciones con South Florida Motorsports, el promotor de la prueba estadounidense, de cara a un futuro desembarco de MotoGP en Miami.

12 KIMI ANTONELLI Andrea (ita), Mercedes AMG F1 Team W17, action during the Formula 1 Miami Grand Prix 2026, 4th round of the 2026 Formula One World Championship from May 1 to 3, 2026 on the Miami International Autodrome, in Miami Gardens, USA - Photo Alberto Vimercati / DPPI AFP7 03/05/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

"Hay muchas cosas que hay que resolver, ya sea en Miami o en cualquier otro circuito, en cuanto a si es viable o no para MotoGP —y en lo que respecta a cuestiones de seguridad y cosas por el estilo, donde los requisitos son diferentes a los de la Fórmula 1—, así como qué mercados, francamente, tienen sentido desde el punto de vista comercial. Pero esas son conversaciones que mantendremos con Miami, y también con otras partes, para intentar determinar cuáles serían las ubicaciones adecuadas para la expansión en Estados Unidos", explicó Chang al citado medio.

El directivo matizó que la opción de un segundo GP en Estados Unidos es un proyecto a largo plazo y no tendrá lugar en un futuro próximo, aunque el mercado estadounidense es uno de los centros de interés para Liberty, teniendo en cuenta el crecimiento del interés de MotoGP en los últimos años. "Ya lo hemos dicho, Estados Unidos es un mercado importante para MotoGP, por lo que estamos explorando todas las vías posibles para hacer crecer nuestro negocio aquí. Llevará tiempo, igual que ocurrió con la F1, pero vemos que hay interés y que aquí va a haber un mercado. Sí que tenemos interés en añadir carreras en Estados Unidos", afirmó Chang.

Hacia nuevos destinos

La entrada en el calendario de una prueba como la de Miami estaría en línea con la nueva visión del campeonato que ha impuesto Liberty Media desde su llegada. Entre otras medidas, una de las más comentadas ha sido el cambio de escenario para el GP de Australia, del emblemático Phillip Island a un trazado urbano en Adelaida para 2027.

"Creo que nuestro objetivo declarado es acercar algunas de estas carreras a ciudades en las que podamos aprovechar la infraestructura", afirmó Chang. "Ya sea por el aeropuerto y los viajes de larga distancia, o tanto para nosotros como para los aficionados que vienen de otros países, y por los hoteles, los restaurantes y la facilidad de acceso, creo que es importante —y esto se ve en las carreras que hemos anunciado para el año que viene, tanto en Buenos Aires como en Adelaida. Así que ya estamos empezando a avanzar en ese sentido", apuntó el directivo.

Pese al estudio de nuevos mercados, Chang afirmó que se respetarán los circuitos tradicionales. "Tampoco quieres un cambio radical de todas las carreras”, dijo. “Tenemos una larga tradición aquí de carreras en muchas ubicaciones atractivas. Tiene mucho sentido mantenerlas allí. Han sido elementos fijos del calendario de carreras y aportan mucho al deporte y mucho a la identidad del deporte", apuntó.

Cabe recordar que Estados Unidos ya ha acogido varias pruebas del Mundial de MotoGP en diferentes escenarios a lo largo del campeonato, como Laguna Seca en California, o el GP de Indianápolis, además de Austin.