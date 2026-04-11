Una leyenda de MotoGP pone en valor la resiliencia de Márquez: "Ha superado el dolor, la duda y lo que se le puso por delante"

La historia de superación de Marc Márquez emocionó a muchos el pasado curso. El piloto de Cervera volvió a coronarse campeón tras una larga travesía por el desierto debido a las lesiones que acumuló en su brazo derecho y que se sumaron a la crisis de resultados que vivía Honda en la última etapa del catalán en la marca del ala dorada. Pero aún así, logró sobreponerse a los malos tiempos y conquistó su noveno título mundial en 2025. Y sobre ello ha querido sincerarse recientemente una leyenda de MotoGP: Mick Doohan.

2019 fue un año plácido para Márquez. Consiguió su octava corona mundial el mismo curso que su hermano menor, Álex, lograba su ansiado título de Moto2. Pero todo cambio en la curva 3 del Circuito de Jerez-Ángel Nieto en 2020. Una fuerte caída desató una serie de complicaciones en su brazo derecho por las que tuvo que pasar por quirófano hasta en cuatro ocasiones. A su misma vez, Honda se hundía en su peor crisis de resultados.

Marc Márquez se abraza a la torre de los campeones tras lograr su noveno título en Motegi (Japón). / ALEJANDRO CERESUELA

Trabajó en su recuperación. Y, en busca de volver a lo más alto, decidió cambiar de marca en 2024, aterrizando en el Gresini Racing, donde se volvió a reencontrar con la victoria. Al curso siguiente, ya formaba parte del equipo oficial de Ducati. Y se llevó el mundial tras lograr 11 victorias y otros cuatro podios.

Una historia de superación que ha emocionado incluso a los más grandes de este deporte. A auténticas leyendas. Es el caso de Mick Doohan, quien en una entevista reciente con 'Marca', ha calificado de "increíble" la hazaña del catalán. "Por lo que ha pasado Marc, la forma en la que ha podido recuperarse de su lesión, es increíble; pero no sólo de su lesión sino de tanto tiempo en su recuperación. También al cambiar de fabricante, cambiando todo, pero manteniendo la motivación. Y ser lo dominante que solía ser", expresaba el australiano.

Si hay alguien capaz de entender el calvario por el que ha pasado el '93' es el padre de Jack Doohan. El australiano sufrió un terrible accidente en el año 1992 en Assen, en la que se fracturó gravemente la tibia y el peroné de la pierna derecha. Esta lesión se complicó y sufrió una infección casi mortal que lo llevó a correr el riesgo de amputación. Pero se recuperó y volvió a competir en 1993, ganando hasta cinco mundiales consecutivos en 500cc.

La fuerza mental como clave

El expiloto y leyenda señaló que "solo Marc" puede saber lo que ha sufrido a nivel mental y físico. "Él es el único que ha pasado por este periodo tan traumático para él. [...] Creo que resalta lo verdadero campeón que es. Tener esa fuerza mental para no perder nunca esa concentración en el objetivo que se marcó a sí mismo. Venir de la posición de dominio que tenía antes del accidente, pasar por eso y hacer una temporada en la que, realmente, no estaba luchando por el Mundial, porque sabía que el Mundial estaba fuera de su alcance, pero se mantuvo centrado a largo plazo", valoró Doohan ante el citado medio.

"Marc es un campeón por la mentalidad que tiene", apuntaba el australiano. "Seguro que ha tenido muchos días oscuros, meses y años, dudando de sí mismo. Es la mente, que es algo extraño. Él ha sido capaz de superar las barreras del dolor, de la duda y de todo lo que se le pasara por su mente. Creo que aunque no seas un fan del Motor, lo que hizo fue legendario", sentenciaba.

El inicio de este curso 2026 no ha sido especialmente plácido para Márquez. Actualmente, se encuentra quinto en el campeonato a 36 puntos del líder, Marco Bezzecchi. "Creo que es pronto para hablar aún en esta temporada", comenzaba diciendo, señalando el regreso a Europa como un momento clave. "Veremos lo que pasa. Lo que no entiendo es con Ducati. No estoy seguro de si Aprilia dio un gran paso o si Ducati perdió terreno", sentenciaba.