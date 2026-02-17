La leyenda cumple 33 años: los momentos icónicos que hicieron eterno a Marc Márquez

El tiempo pasa y parece que fue ayer aquel noviembre de 2010 en el que Marc Márquez se convertía en campeón del mundo de 125cc tras cosechar 10 victorias y 12 poles a lo largo de la temporada. Tenía 17 años y era tan solo una premonición de todo lo que iba a conseguir aquel chaval de Cervera (Lleida) a lo largo de su trayectoria como piloto profesional. 16 años después, el '93' cumple 33 años este martes, 17 de febrero, con nueve títulos mundiales en el bolsillo, en una etapa muy dulce tras conquistar su séptima corona en MotoGP y tras una larga travesía por el desierto a causa de las lesiones. Es ya el segundo piloto más veterano de la parrilla tras Johann Zarco (35 años). Pero el hambre de ganar sigue intacto.

Los números del '93' son simplemente sublimes. Hasta el momento, suma 99 victorias, 165 podios en 285 carreras y 90 poles, siendo el piloto con más poles en la categoría reina (62) y el más joven en ganar en la categoría, con 20 años y 266 días. Se llevó el título de Moto2 en 2012, tras 9 victorias y otros cinco podios y en su temporada debut en MotoGP ya se coronó tras ganar seis carreras. Pero sin duda, el dominio absoluto lo demostró en 2013, cuando sumó 13 victorias al terminar la temporada.

Marc Márquez en 2010, tras ganar su primer título en el Mundial, en la categoría de 125cc / EFE

Para muchos Marc es ya el mejor piloto de la historia, con permiso de otras grandes figuras como Giacomo Agostini o Valentino Rossi (su mayor archienemigo, quien justo cumplió ayer 47 años). Y como auténtica leyenda que es, el catalán ha protagonizado auténticos momentazos a lo largo de estos 33 años de vida. Y en SPORT hemos querido recopilar algunos de ellos.

Estoril 2010: épica remontada desde atrás

Si hablamos de Marc Márquez, muchos comenzaron a ser conscientes de que se encontraban con un piloto de talento irrepetible a partir de Estoril 2010. La caravana mundialista aterrizó en el Gran Premio de Portugal, penúltima cita de la temporada, con el Mundial de 125cc en juego.

El menor de los Márquez, luchando por el campeonato con Nico Terol y Pol Espargaró, cayó en una de las vueltas de calentamiento de una carrera parada por la lluvia y salió desde el fondo de la parrilla para remontar y lograr una victoria épica que disputó hasta el final contra Terol. Una 'masterclass' de pilotaje y garra que fue toda una declaración de intenciones.

Cuando el pupilo superó al maestro en el 'Sacacorchos' (2013)

Hay movimientos y adelantamientos que tienen ganado un lugar en la historia del motociclismo, y uno de ellos es el que se sacó de debajo la manga Valentino Rossi en el famosísimo 'Sacacorchos' de Laguna Seca en 2008. El italiano se enzarzó en una batalla con Casey Stoner que culminó en la famosa chicane en bajada. El de Tavullia se metió por la zona de tierra en el interior de la segunda curva para defender su posición. Y la logró. Y Marc Márquez recreó extactamente el mismo movimiento con 'Vale' en 2013, algo que se ganó la admiración del '46'... aunque todos sabemos ya cómo terminaría aquella relación. El '93' ganó aquella carrera y 'Il Dottore' fue tercero tras Stefan Bradl.

Marc Márquez supera a Valentino Rossi en el 'sacacorchos' de Laguna Seca / EFE

El salto de muro en Texas... y la posterior 'pole position' (2015)

Rondaba el año 2015 y el de Cervera ya acumulaba dos títulos mundiales. Y luchaba por su tercero (que finalmente se llevaría Jorge Lorenzo en una de las temporadas más polémicas de la historia). Aterrizó en Texas como claro favorito, en uno de sus circuitos 'fetiche', y durante la Q2 en el Circuit Of The Americas (COTA) sufrió una avería en su primera moto. No dudó en apoyarla en el muro de la recta, saltar el muro y correr de vuelta al box para cambiar a su segunda moto. Se recuerda como uno de sus momentos más brillantes y brutales, puesto que logró la pole position en el último segundo.

Salvada 'made in Márquez' para ganar el título (2017)

Si algo caracteriza el estilo de pilotaje de Marc Márquez es el hecho de buscar el límite en cada giro... algo que lo ha llevado a protagonizar algunas de las salvadas más salvajes de la historia. Y sin duda, una de las que pasará para la posterioridad será la de la primera curva del Circuit Ricardo Tormo. Casi se va al suelo y pierde el campeonato. Pero lo salvó, se colocó quinto y acabó en el podio (3º) para ganarle el campeonato a Andrea Dovizioso.

Abandono de parrilla... y sígame quien pueda (2025)

En otra de las genialidades (o astuteces) de Marc Márquez, los aficionados a MotoGP quedaron totalmente sorprendidos cuando el piloto de Cervera abandonó la parrilla de la carrera en Texas y salió corriendo hacia el box desde el pitlane cuando ya había iniciado el protocolo previo a la salida. La previa a la carrera estuvo marcada por la lluvia y se pospuso la salida a la espera de la mejora de condiciones, por lo que muchos pilotos empezaron a dudar de la estrategia a seguir.

Parecía que todos iban a salir con neumáticos de lluvia, pero, a falta de segundos para el arranque, Marc salió corriendo para hacerse con la segunda moto, configurada previamente en seco adrede. La idea del '93' era que todo el mundo le siguiese para así poder retrasar todo el protocolo de salida y no obtener penalización. Y así fue. Y terminó siendo uno de los momentos más icónicos de la temporada, en la que volvió a dominar MotoGP con 11 victorias y se coronó cinco años después del inicio de su calvario de lesiones. Sin duda, una trayectoria marcada por genialidades.