¿Cómo les ha ido a los pilotos españoles que han pasado por Ducati en MotoGP?

Tras un fin de semana lleno de especulaciones y de movimientos en la parrilla de MotoGP, por fin se ha hecho oficial la llegada de Marc Márquez, por dos temporadas, a la Ducati Lenovo. La mejor escudería de la parrilla en este momento tras los bajos rendimientos de dos de las marcas dominantes de la última década en la categoría reina, Honda y Yamaha. Pero a lo largo de su historia, los pilotos españoles no han visto con malos ojos correr para los italianos. Así les ha ido.

Rubén Xaus

El primer español en subirse a lomos de una Ducati fue Rubén Xaus. El de Sant Cugat del Vallés empezó compitiendo en el mundial de Superbikes y no fue hasta 2004 cuando dio el salto al Campeonato Mundial de MotoGP como parte del equipo satélite de Ducati. En su única temporada con los italianos, Xaus consiguió un único podio, un tercer puesto en el Gran Premio de Catar, y quedó undécimo en el mundial con 77 puntos, ya que no tuvo suerte con las caídas, lejos de su compañero de equipo, Loris Capirossi, que fue noveno con 117. Aun así, el catalán no dejó escapar el título de 'Rookie of the Year'.

En 2005, fue traspasado al equipo Fortuna Yamaha donde fue compañero de Toni Elías. Un año más tarde, volvió al campeonato de Superbikes como piloto del nuevo equipo satélite de Ducati en esta categoría, el Sterilgarda Berik.

Iván Silva

En 2006, el piloto barcelonés era piloto probador de Ducati y tuvo la oportunidad de participar en cuatro carreras sustituyendo a compañeros lesionados. El primer GP que disputó con la Desmosedici fue en Assen y terminó fuera de los puntos, en el puesto 16. Las otras tres carreras tampoco fueron mejores para él, ya que en Gran Bretaña se cayó, en Estados Unidos tampoco puedo acabar en los puntos y en República Checa, ya en 2007, también acabó decimosexto. Después de su paso por MotoGP, Silva pasó a correr en otras categorías.

Manuel Gibernau

Tras su paso por Susuki y Honda, donde consiguió dos subcampeonatos del mundo en 2003 y 2004, 'Sete' Gibernau fichó por Ducati en 2006. Aunque su paso por la escudería italiana no fue muy bueno, ya que sufrió una grave lesión que le hizo ausentarse de varias carreras. Terminó la temporada en el decimosegundo puesto del mundial, con solo una pole position a destacar. Ese mismo año se retiró. Aunque tres años más tarde, en el 2009, volvió a subirse a una Ducati, aunque el equipo se retiró de la competición a mitad de temporada por los malos resultados.

Toni Elías

En la temporada 2008, Elías fichó por el Alice Ducati Pramac Racing, tras su paso por Yamaha y Honda. Pero tuvo una temporada bastante discreta, donde solo consiguió dos podios, un segundo puesto en el GP de la República Checa y un tercero en Brno. En el 2009, el de Manresa retornó a Honda. Finalmente, en 2010 bajó de categoría y se proclamó como el primer campeón de Moto2 de la historia con Honda Gresini, tras el cambio de normativa y dejar de llamarse 'categoría 250cc'.

Héctor Barberá

Uno de los pilotos españoles que más veces ha corrido con una Ducati en MotoGP, ya que lo hizo entre 2010 y 2017. Aunque nunca consiguió subir al podio. Su mejor posición en el mundial con los de Borgo Panigale fue en 2017, donde firmó un décimo puesto con 102 puntos.

Barberá, con la Ducati oficial en Motegi / afp

En esta etapa otros pilotos españoles también corrieron con Ducati. Es el caso de Aleix Espargaró (temporada 2010), Carlos Checa (dos carreras en 2010), Xavi Forés (una carrera en 2016), Alvaro Bautista (temporadas 2017 y 2018), Jordi Torres (cinco carreras en 2018). Aunque ninguno consiguió resultados importantes.

Jorge Lorenzo

El piloto español que más éxito ha tenido en Ducati. Llegó en 2017 tras conseguir tres campeonatos mundiales con Yamaha. Estuvo dos temporadas con el mono rojo, donde consiguió tres victorias, siete poles y cuatro podios más. Su mejor resultado en el mundial fue un séptimo puesto con 137 puntos.

Jorge Lorenzo, en Catar / EFE

Jorge Martín

'Martinator' saltó al equipo italiano en 2021, en el equipo satélite de Prima Pramac Racing. Tras unos dos primeros años, donde consiguió algunas victorias, podios y dos novenas plazas en el mundial, Martín consiguió el subcampeonato de MotoGP en el 2023, compitiendo hasta la última carrera con el piloto de fábrica, Pecco Bagnaia. Finalmente, tras estar a punto de dar el salto al equipo oficial, puesto que le ha robado Marc Márquez en el último minuto, Martín correrá en la temporada 2025 con Aprilia.

Alex Márquez y Marc Márquez

El hermano pequeño de los Márquez aterrizó en Gresini Racing un año antes que su hermano, y ha podido conseguir un podio, en Argentina, y una victoria en la carrera al sprint del Gran Premio de Reino Unido. Esta temporada, tras ganarle la guerra a las lesiones de su brazo derecho, Marc Márquez se siente piloto de nuevo y sus buenos resultados (varios podios tanto en carreras como en sprints) han conseguido llevarle al equipo de fábrica, ya que se acaba de hacer oficial su fichaje por la Ducati Lenovo para las próximas dos temporadas.

Los españoles no han tenido buenos resultados con la escudería italiana, pero en la actualidad, los de Borgo Panigale han acabado con la hegemonía de sus competidores y han conseguido alzarse con los dos últimos campeonatos mundiales, los conseguidos por Bagnaia en 2022 y 2023. Marc Márquez volverá a tener la mejor moto de la parilla.