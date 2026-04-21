El legado de Ángel Nieto perdura en el circuito de Jerez: "Se me ponen los pelos de punta"

Después de varias semanas de parón obligado, el Mundial de MotoGP aterriza por primer vez en Europa para disputar el fin de semana del 24 al 26 de abril el Gran Premio de España. Una cita que tendrá como escenario el emblemático circuito de Jerez, la catedral del motociclismo, con permiso de Assen.

Un trazado que, desde 2018, tiene nombre propio, el de Ángel Nieto, 12+1 veces campeón del mundo y uno de los grandes pioneros del motociclismo español.

"Para mí es uno de los circuitos si no es el circuito más importante que hay en el mundial", explicaba el hijo del campeón, Pablo Nieto, en una entrevista reciente con Sport. Los responsables del circuito jerezano, uno de los históricos del campeonato, decidieron rebautizarlo con el nombre del emblemático piloto tras su fallecimiento en 2017, como un homenaje póstumo a la leyenda.

"Ir ahí y ver que el nombre de tu padre está en el circuito es algo muy especial, se te ponen los pelos de punta cada vez que que entras por la puerta, ves el el busto que hay de mi padre, ves la afición, lo que quería mi padre..." recuerda Pablo, actual team manager del Pertamina Enduro VR46. El busto preside la entrada principal del circuito desde el cambio de denominación y ese mismo año, los ganadores recibieron a modo de trofeo una réplica del mismo, además del tradicional catavinos plateado que se entrega habitualmente.

Inauguración del busto en 2018 / Jose Manuel Vidal / EFE

Para el que fuera también piloto a finales de los 90, este homenaje es un gesto "muy bonito porque él (Ángel) ha luchado mucho por ese gran premio, por por la afición, por las motos, por la seguridad, por todo y digamos que la la primera piedra siempre la puso él". "Eso es lo que lo que hizo increíble y el motociclismo hoy en día está donde está gracias a a mi padre", explicaba, reconociendo que "cada vez que vas a Jerez se te ponen los pelos de punta y estoy contento de ir a ese gran premio".

"Ángel Nieto lo que hizo fue llevar el motociclismo español sobre todo y mundial al nivel que hay ahora mismo. Era un deporte que en los años 60 y 70 prácticamente no se televisaba, era un deporte que prácticamente nadie quería ver y mi padre consiguió que las masas se movieran", explicaba Pablo Nieto a SPORT.

Y es que la figura de Ángel trascendió fronteras y llevó al motociclismo a otro nivel, y es que como apunta Pablo "en España, en Italia o en cualquier parte del mundo, el deporte se hace mucho por el deportista".

"Por ejemplo, también aquí en España estamos en una época que seguíamos muchísimo el tenis porque estaba Rafa Nadal, antes veías antiguamente el baloncesto porque estaba Michael Jordan y esto un poco pasaba con Ángel Nieto. Cuando estaba Ángel Nieto todo el mundo aquí en España quería ver las motos porque estaba él", argumenta su hijo menor (el mayor lleva su mismo nombre aunque se le conoce cariñosamente como 'Gelete').

Ángel Nieto con sus dos hijos, Gelete y Pablo / J.M. AROLAS / Sport

"Eso es la puerta y el legado que ha conseguido mi padre para todos los chavales jóvenes que vienen desde el campeonato de España, campeonatos nacionales y demás, que quieran ser un pequeño Ángel Nieto en ese sentido", desea Pablo Nieto, consciente de que "poquito a poco el nombre de mi padre va siendo como una leyenda y se va perdiendo un poco como es lógico y normal".

Un legado que es patrimonio del motociclismo español y que tendrá, por el momento, a sus hijos y su "familia para que no se pierda". Especialmente en Jerez, un escenario lleno de anécdotas para los Nieto. "Ahí conseguí yo mis dos poles, en mi carrera deportiva tengo tres, dos las he conseguido en Jerez. Fonsi (sobrino de Ángel) consiguió su primera victoria y subieron al podio mi padre y Aspar, fue un día increíble, precioso".