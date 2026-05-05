Le Mans, sin rey desde Marc Márquez

La parrilla de MotoGP aterriza este fin de semana en uno de los trazados más emblemáticos del calendario y con una afición más entregada: Le Mans. Marco Bezzecchi se personifica como líder del campeonato y juega en su favor un dato: es uno de los siete últimos ganadores distintos que ha habido en el circuito galo... un territorio que no tiene rey.

El piloto italiano, vencedor en tres de las cuatro citas disputadas en este inicio de 2026, aterriza en el trazado galo con una suma de 101 puntos, once por delante de su compañero de box, Jorge Martín. Se está sintiendo de lo más cómodo el piloto de Aprilia a lomos de la RS-GP26. Logró una racha de cinco victorias consecutivas que tan solo Álex Márquez, imperial en Jerez, logró frenar.

Podría llegar este fin de semana la cuarta victoria del curso para la fábrica de Noale y para el piloto de Rímini... pero lo cierto es que en los últimos años, Le Mans se ha convertido en un trazado impredecible y que acumula un dato demoledor: ha habido siete ganadores distintos en las siete últimas carreras que se han disputado.

Un trazado sin rey

El Circuito Bugatti, que también acoge otras citas emblemáticas dentro del mundo del motor, está compuesto por unas acentuadas curvas que obligan a un estilo de pilotaje que pone el énfasis en las apuradas de frenada y las bruscas aceleraciones. Un circuito con capacidad de más de 100.000 personas donde la afición es un factor clave y donde la meteorología también ha terminado siendo decisiva en más de una de las carreras.

2019 fue el último año en el que un piloto revalidó victoria. Fue un impecable Marc Márquez, quien a final de curso ganaría su último título mundial antes de la sequía de seis años que atravesaría a causa de las lesiones. El nueve veces campeón logró, por aquel entonces, una victoria de autoridad tras conseguir la pole position y liderar la carrera de principio a fin. A lomos de la Honda, resistió a la presión de Ducati: sus dos pilotos, Andrea Dovizioso y Danilo Petrucci, acompañaron al de Cervera en el podio.

Danilo Petrucci se llevó la victoria en Le Mans 2020 / EDDY LEMAISTRE / EFE

Desde entonces, han sido seis los ganadores distintos en la categoría reina en el trazado de 4185 metros. En 2020, año de la pandemia, fue Danilo Petrucci quien logró alzarse con la victoria, entonces como piloto Ducati, seguido de Álex Márquez y Pol Espargaró. La posibilidad de que vuelva coronarse en Le Mans es nula, puesto que el italiano no se encuentra desde 2021 en el campeonato. Ahora es piloto de BMW en Superbikes.

Desde entonces, el Gran Premio de Francia comenzó a ser un monopolio de Ducati. Jack Miller se impuso en 2021 con el equipo oficial, compartiendo podio con los dos pilotos locales (Johann Zarco y Fabio Quartararo, respectivamente), mientras que Enea Bastianini lo hizo en 2022 con el Gresini Racing, en aquella temporada en la que se alzó con cuatro victorias.

Bezzecchi, entonces con la Ducati del VR46, logró imponerse en 2023 y al siguiente curso Jorge Martín haría lo mismo con el Pramac Racing, para a final de curso sumar 408 puntos que le darían el título mundial ante un Pecco Baganaia que vio frenada su racha de dos campeonatos consecutivos.

La última victoria en el trazado la conserva Johann Zarco. El francés logró en 2025 su primera victoria en casa, en una de las celebraciones más emotivas que se recuerdan. El piloto local se impuso a sus rivales en una caótica carrera marcada por la lluvia, rompiendo así una sequía de 71 años sin triunfos locales en casa.

Estos datos dejan un panorama impredecible: en los últimos siete años, tres marcas distintas han logrado subirse a la parte más alta del cajón. Aprilia no es una de ellas, pero es la que mejores resultados acumula en el inicio de este curso. ¿Podrá Noale conseguir su primera victoria en Francia en la categoría reina?