MOTOGP
LCR Honda actualiza el parte médico de Johann Zarco: Se operará en dos semanas
El piloto francés se ha sometido a una revisión exhaustiva a cargo del doctor Bertrand Sonnery-Cottet, en Lyon, y deberá esperar un par de semanas antes de someterse a la cirugía para tratar la lesión de ligamentos
El Team LCR Honda acaba de ofrecer una actualización sobre el estado de Johann Zarco, que este martes visitado al doctor Bertrand Sonnery-Cottet, cirujano ortopédico de prestigio mundial, en el Centro Ortopédico Santyin de Lyon (Francia), especializado en el tratamiento de lesiones de ligamentos de rodilla y traumatismos deportivo.
Según detalla el equipo de Zarco en su último comunicado, tras someterse a un examen completo, se estima que el piloto galo deberá esperar un par de semanas antes de recurrir a la cirugía para tratar la lesión de ligamentos que le ha sido diagnosticada, permitiendo así que el traumatismo inicial y otras afectaciones en la rodilla se recuperen antes de la intervención.
Después de esta intervención quirúrgica, el equipo médico que trata a Johann Zarco establecerá un plan de recuperación detallado que permitirá evaluar un posible plazo para su regreso a la competición, aunque en todo caso al francés le espera una larga recuperación.
La pierna izquierda de Zarco quedó atrapada en la parte trasera de la Ducati de Pecco Bagnaia mientras la moto giraba en el aire a toda velocidad y el francés sufrió lesiones en los ligamentos cruzados anterior y posterior, el menisco medial y el peroné.
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