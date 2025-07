El lamento de Aron Canet: "Nunca he tenido ofertas en MotoGP"

Todo parece indicar que Aron Canet no tendrá una moto en MotoGP para 2026, algo que al español le "entristece".

Segundo del mundial de Moto 2 por detrás de Manuel González, en piloto de Fantic Racing habló claro en DAZN durante el GP de República Checa sobre sus posibilidades en el futuro, cerró la puerta a la categoría reina y declaró que hay "opciones" de pasarse a Superbikes.

"En Moto2, a día de hoy, tenemos el equipo que queramos. Si vamos a superbikes es para ir a una moto ganadora para poder luchar el primer año por el campeonato del mundo. No conseguirlo, pero tener la capacidad a nivel estructura, equipo y moto de poder conseguirlo", dijo el piloto.

"No me molesta tener que seguir en el paddock. Las etapas se acaban, no quiere decir que me vaya a largar porque no he tomado ninguna decisión porque no tengo ninguna propuesta en la mesa a día de hoy, ni de Moto2 ni de superbikes. Contento también si tengo que ir para allí", añadía.

De 25 años, Canet contó que la "decisión de irme para allí", haciendo referencia al mundial de superbikes, "es por no poder subirme a MotoGP en 2026".

"Siempre es lo mismo pero me voy haciendo más mayor también, cada vez eres menos atractivo también. Será estudiar si decidimos quedarnos en esta categoría para ver si tal vez tratamos de ser el máximo campeón de Moto2 histórico o irme a superbikes para tratar de hacer una carrera más larga de unos diez años y tratar de ganar", se sinceraba. "Nunca he tenido ofertas en MotoGP. Me entristece, porque creo que he tratado de lucharla. Este año ese chip ya estaba completamente apagado. Si previamente no las había recibido, ya no las iba a recibir".