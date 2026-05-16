KTM y Tech3 mantienen su alianza en MotoGP

Guenther Steiner, ex jefe de Haas en Fórmula 1 y ahora CEO y cabeza visible del grupo inversor que maneja los hilos del Tech3 en MotoGP, ha anunciado este sábado en Barcelona que el equipo mantendrá su alianza con KTM.

"KTM seguirá alineando cuatro motos RC16 de fábrica en el Campeonato del Mundo de MotoGP gracias a un nuevo acuerdo plurianual y a una alianza renovada con el equipo Tech3", han especificado ambas partes en rueda de prensa.

"En este deporrte, las alianzas más sólidas suelen ser aquellas que ya se conocen a la perfección. Con KTM y Tech3, no partimos de cero. Gracias al trabajo realizado por Hervé Poncharal y su equipo durante los últimos años, contamos con una base sólida con KTM, lo que nos brinda una ventaja real al entrar en una nueva era regulatoria. Para ambas partes, se trata de consolidar lo que ya funciona. Esta continuidad nos coloca en la mejor posición posible para adaptarnos rápidamente y mantenernos competitivos cuando entren en vigor las nuevas normas", ha señalado Steiner, que ha conseguido una rebaja económica por parte de su socio, después de barajar otras alternativas como equipo satélite.

Pit Beirer, director de KTM, ha asegurado que “estamos muy contentos de continuar nuestra andadura junto a Tech3. Este año marca un nuevo capítulo para el equipo, en línea con el dinámico crecimiento de MotoGP. Hemos alineado nuestra estrategia y ambiciones y miramos hacia el futuro con gran ilusión para seguir esforzándonos y marcando la diferencia en el campeonato. Un agradecimiento especial a Guenther Steiner y a todo el equipo Tech3 por su lealtad y pasión por este proyecto. Esa dedicación es una parte fundamental de nuestra fortaleza como grupo. Confiamos plenamente en la fábrica, y juntos miramos hacia 2027 y más allá con total concentración y el claro objetivo de competir al más alto nivel".

La escudería Tech3, impulsada hace dos décadas por Hervé Poncharal, estuvo 18 años asociada Yamaha y en 2019 selló su primer acuerdo con KTM. El francés vendió el equipo en 2025 a un fondo de inversión liderado por Steiner. Honda pretendía un pacto con Tech3, pero los de Mattighofen han cerrado esta vía.

En el convulso mercado de pilotos para 2027, todo apunta a que Álex Márquez y Fabio Di Giannantonio liderarán el equipo de fábrica de KTM y Brad Binder y Maverick Viñales serán los pilotos del Tech3, ante la probable salida de Enea Bastianini.