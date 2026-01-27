KTM sigue contra viento y marea y presenta sus cuatro motos para 2026

Después de la crisis financiera que vivió en 2025 la compañía austríaca KTM, que llegó a declararse en quiebra, amenazando seriamente el proyecto de MotoGP, la entrada de nuevos inversores y la compra del grupo por parte India Bajaj ha salvado la continuidad de sus equipos, Red Bull Factory y Tech3, que este martes han presentado su estructura unificada para 2026.

En un evento difundido online, KTM ha dado a conocer su motos oficiale RC16s, las últimas de la era de 1000 cc antes del cambio de reglamento, que pilotarán Pedro Acosta y Brad Binder, así como su formación satélite, con Maverick Viñales y Enea Bastianini, manteniendo así las alineaciones de la pasada temporada en el box naranja.

Por primera vez con la ausencia del fundador del Tech3, Hervé Poncharal, que ha vendido el equipo a un consorcio liderado por el ex team manager de F1 Guenther Steiner, la presentación no ha deparado grandes sorpresas, con una decoración continuista.

En clave de futuro, con miras a 2027, será la última temporada de Acosta en KTM, ya que es un secreto a voces que el ‘tiburón’ de Mazarrón pilotará una Ducati el próximo año, ya sea en el equipo de fábrica junto a Marc Márquez o en las filas del VR46. Los de Mattighofen van a ascender a Maverick Viñales al primer equipo y no está claro si Binder seguirá a su lado, después de su bajón de rendimiento los dos últimos años.

Por lo que respecta al equipo satélite, 2026 es la última temporada de Tech3 con KTM, que en 2027 competirá con solo dos motos. La nueva propiedad de Tech3 hará nueva sociedad con otra fábrica y espera retener a Bastianini.

Con dos probadores de lujo, Pol Espargaró y Dani Pedrosa, KTM confía en acertar con el desarrollo de sus motos de 850 cc para poder plantar cara sus rivales en la parrilla.