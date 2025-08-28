KTM redirige la temporada

Tras el duro inicio de temporada, KTM ha empezado a ver la luz al final del túnel. El fabricante austríaco ha conseguido mantener buenos resultados desde el Gran Premio de Aragón, pero los tres últimos findes de semana se han presentado como los mejores del año. En los últimos trazados, Acosta se ha presentado como la referencia de la fábrica, pero tanto Binder como Bastianini han vuelto a las posiciones delanteras.

El inicio de temporada

Los problemas fueron algo recurrente en las primeras rondas y no fue hasta el Gran Premio de Qatar donde se empezaron a ver buenas actuaciones de la marca. La primera esperanza llegó de la mano de Maverick Viñales con la segunda posición en Losail, aunque la posición se perdió por no cumplir con la presión de los neumáticos. A excepción del resultado en el trazado qatarí, las cuatro motos peleaban por entrar entre los diez primeros clasificados y sufrían especialmente en las jornadas de clasificación.

El punto de inflexión

Aragón volvió a arrojar esperanza y tanto Acosta como Binder lucharon por las cuatro primera posiciones, aunque el sudafricano acabó en el suelo. La ronda de Mugello resultó complicada en el box de KTM, pero en Brno el esfuerzo se vio reflejado en el primer podio de la temporada con el '37'. Ese mismo fin de semana, Batianini y Acosta también alcanzaron el podio en la carrera al sprint.

Desde entonces, Pedro se ha convertido en la referencia del equipo y se ha mantenido en el podio tanto en el Red Bull Ring y en Balaton Park. "Hemos hecho una progresión sólida desde Brno y por esto creo que no deberíamos tener expectativas, pero seguimos en esta dirección y estamos trabajando bastante bien. Tenemos que estar contentos porque hemos mejorado mucho" comentó el piloto murciano a 'MotoGP.com'.

KTM recupera la confianza

"Creo que en los últimos tres Grandes Premios han sido los mejores de la temporada hasta ahora, especialmente en los dos últimos. Todo empieza a fluir y a sentirse normal otra vez. La moto está funcionando increíblemente bien y creo que nos espera una gran segunda mitad de año" explicó Brad Binder al finalizar el Gran Premio de Hungría.

"Hemos trabajado mucho en la sombra con el equipo de pruebas, todo lo que entregamos les gusta a los chicos. Se sienten bien, se sienten confiados y en cuanto consigues un resultado, todos se vienen arriba, y este es el círculo virtuoso de que lleguen cosas buenas. Los chicos disfrutan, yo disfruto y espero que Maverick vuelva pronto a su mejor nivel" comentó Pol Espargaró como sustituto del '12' en Balaton Park.

La lesión, en el peor momento

Maverick Viñales se presentó al inicio de temporada como el piloto de la marca austríaca con mejores resultados, pero la lesión en el Gran Premio de Alemania llegó en mal momento. Durante la Q2 en Sachsenring, el piloto español se fue al suelo y la caída le generó una lesión en el hombro izquierdo. En Austria, Viñales trató de volver, pero no pudo finalizar el fin de semana. El piloto del Red Bull KTM Tech3 se ha perdido los tres mejores Grandes Premios de KTM, aunque su regreso podría producirse en Montmeló.