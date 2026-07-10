KTM y Red Bull renuevan su alianza en MotoGP para 2027

Suma y sigue en anuncios para la temporada 2027, y esta vez, nada tiene que ver con los pilotos. Mientras que KTM ya confirmó su dupla para su equipo de fábrica para la próxima temporada, con Álex Márquez y Fabio Di Giannantonio, la fábrica de Mattighofen anunció este viernes, en Sachsenring (Alemania), que renovará su contrato de patrocinio principal con Red Bull. De esta manera, el equipo oficial seguirá llevando el 'logo' de la marca de bebidas energéticas en su carenado.

Parece prácticamente imposible no relacionar KTM y Red Bull la una con la otra. Es ya un emblema. No obstante, parece ser que este acuerdo sirve solo para el equipo de fábrica, puesto que no se especifica nada del Tech3, dirigido por el exjefe de Haas en Fórmula 1, Guenther Steiner. De esta forma, podríamos encontrarnos con un cambio de imagen en el carenado de la moto satélite. Y es que durante los dos últimos cursos, ambas motos son muy parecidas.

Pedro Acosta, pilotando con el logo de Red Bull tras él / DUSTIN SAFRANEK / EFE

"Los prototipos de MotoGP de KTM seguirán luciendo con orgullo el famoso logotipo y la imagen corporativa de Red Bull a partir de 2027, tras la renovación del contrato entre estas dos prestigiosas marcas austriacas", comenzaba explicando el comunicado emitido por KTM durante la primera jornada del GP de Alemania.

"'Red Bull KTM' cuenta con una larga y laureada trayectoria en el mundo de las carreras que abarca un cuarto de siglo, múltiples disciplinas y una amplia lista de éxitos y títulos; desde el motocross hasta el supercross, pasando por el enduro, el Dakar y los rallies y, desde 2017, MotoGP", continúa diciendo la fábrica.

A lo largo de los últimos 10 años, la unión entre ambas empresas se ha traducido en campeonatos en Moto3 y Moto2, y han logrado victorias y podios en las tres categorías: 7 victorias y 38 podios (además de 26 en las carreras Sprint) en MotoGP con la KTM RC16.

Una alianza histórica

Por otro lado, el comunicado también se acuerda de la copa de promoción al campeonato mundial, de donde han salido pilotos como Jorge Martín, Johann Zarco o recientemente José Antonio Rueda o Álvaro Carpe. "Red Bull y KTM han aunado fuerzas con gran éxito en la Red Bull MotoGP Rookies Cup, cantera de talentos para el futuro, así como en la estructura de la KTM GP Academy a lo largo de todas las categorías", expresaban.

De esta forma, juntos se enfrentarán al desafío que supone el cambio de reglamento en 2027, con motos de 850 cc, con menos aerodinámica, neumáticos Pirelli y sin dispositivos de altura. "La relación entre KTM y Red Bull siempre ha sido muy fluida y de apoyo mutuo, y las motos naranjas de Red Bull volverán a ser un elemento inconfundible de la parrilla de MotoGP", zanjaban desde la fábrica.

Por su parte, Pit Beirer, director de KTM Motorsports, apuntaba que ambos son "un tándem perfecto". "Red Bull nos apoya de muchas maneras, tanto en la pista como entre bastidores. Es una colaboración importante, y en la fábrica nos alegra mucho poder seguir llevando este 'espectáculo' austríaco a nuestras carreras y, en especial, a MotoGP. Todavía nos queda mucho por lograr juntos", terminaba diciendo.