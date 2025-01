KTM se presenta con motos idénticas para Acosta y Viñales

Red Bull KTM ha presentado su proyecto más ambicioso en la historia de MotoGP... sin distinciones. La marca austríaca intenta aislarse de los fantasmas de la quiebra económica con la alineación 'más formidable' con la que jamás han contado, un año con grandes cambios que se presenta con total igualdad entre las dos estructuras del equipo.

Con el naranja como color predominante, la marca austríaca se presenta con una alineación de pilotos llena de cambios. Brad Binder, el único piloto de toda la estructura que conserva su plaza, afronta su sexta temporada en MotoGP acompañado de Pedro Acosta, el piloto más joven de toda la parrilla. El piloto de Mazarrón, tras un 2024 ilusionante, espera seguir con su progresión en KTM donde han confiado en su habilidad para liderar junto a Binder el equipo oficial.

Dos equipos... sin distinciones

Los cambios en KTM no se centran solamente en su equipo oficial; su equipo satélite ya no lo será tanto y jugará con las mismas armas que Red Bull KTM Factory Racing. Es así como Red Bull KTM Tech3 deja atrás la época GasGas para convertirse en segundo equipo oficial de los austríacos sin distinciones, un proyecto ilusionante para el que contarán con dos pilotos para soñar en grande. Serán Maverick Viñales y Enea Bastianini quien estrenarán una nueva era en el equipo para completar un póker de pilotos formidable que despierta la ilusión en KTM.

La escudería austríaca quiere dejar atrás los fantasmas de la grave crisis financiera que atraviesa KTM, en concurso de acreedores, que tanto han tambaleado el futuro de la marca para centrarse en lo deportivo. En este sentido, Pedro Acosta ha querido zanjar los rumores sobre su posible marcha ante el hundimiento de KTM: "No es algo en lo que tenga que pensar. Es cosa de los de la fábrica y los jefes. Me tengo que centrar en ser rápido en la pista, es mi manera de ayudar a KTM. Estoy bastante tranquilo”.

Viñales, por su parte, se muestra esperanzado de poder completar un gran año en KTM: "Lucir los colores de Red Bull KTM me hace sentir muy bien. Desde niño los he visto en motocross, en carreras... así que es un equipo de ensueño para mí. Es una moto que me gusta, que se adapta a mi estilo de pilotaje, entrando en curva. Así que esto es algo muy importante". Un año ilusionante para la alineación deportiva más formidable de la historia de los austríacos.