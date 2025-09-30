Josué Tarí, preparador físico de Márquez, desvela su cambio mental para ser campeón de MotoGP: "Se juega la vida en cada carrera"

Tras cinco años de calvario, Marc Márquez volvió a proclamarse como campeón del mundo de MotoGP. El '93' tuvo que enfrentarse a varias operaciones, a la sequía de triunfos y a un cambio de equipo para volver a lo más alto. Márquez consiguió volver a dominar la categoría reina por todo lo alto y cerró el título cinco Grandes Premios antes de finalizar la temporada.

El objetivo de la recuperación

El triunfo no resultó un golpe de suerte y se construyó por el trabajo junto a algunas personas clave como Josué Tarí, su preparador físico. En el episodio #49 del pódcast 'Todo se entrena', Tarí explicó los puntos clave de la recuperación de los últimos años. A pesar de que Márquez había encadenado cuatro títulos antes de su lesión, el objetivo inicial no pasaba por volver a ganar, sino disfrutar encima de la moto. "El planteamiento inicial era muy diferente al que nos enfrentamos ahora, en su momento el objetivo era volver a disfrutar encima de la moto" confesó.

A pesar de no estar conectado al motociclismo, Tarí asumió el reto para acompañar a Márquez en su proceso de recuperación. "No tenía ni idea de MotoGP, ni siquiera era fan suyo, pero sí sabía del cuerpo humano, y Marc decidió confiar en mí. Conseguimos abrir cada vez más el abanico de movimientos hasta devolverle la confianza" las palabras del entrenador físico fueron recogidas por 'LaVanguardia'.

Tarí aporvechó para mencionar también que la mentalidad de los hermanos Márquez pasaba por confiar en su propio trabajo y dejar de lado herramientas para fomentar su rendimiento en la pista. "Son muy antitendencia, se van a apoyar en la tecnología, pero son personas que no van a tirar balones fuera. La responsabilidad no está en los trucos que los demás tienen, ellos saben que lo que necesitan para ganar está dentro de ellos y se centran en mejorar eso".

La clave del proceso

Por otro lado, se enfatizó la importancia de la mentalidad que mantuvo el '93' durante todo el proceso de recuperación. "No se permitía tener diálogos negativos consigo mismo ni pensamientos que le alejaran de lo que quería conseguir". Además, Tarí también señaló la fortaleza mental del vigente campeón del mundo de MotoGP. "Está tan blindado cuando compite y tiene tantas habilidades sociales que mantiene una excelente salud mental, incluso con el estrés de saber que se juega la vida en cada carrera".