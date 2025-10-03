José Antonio Rueda, paso a paso, hacia el título de Moto 3

Con solo siete días de diferencia el motociclismo español podría celebra este domingo el segundo título en el mundial. Si el pasado domingo era Marc Márquez el que aprovechaba su renta para cerrar matemáticamente el campeonato, este fin de semana en Indonesia puede ser el turno de José Antonio Rueda.

El del Red Bull KTM Ajo firmó el tercer mejor tiempo (1:37.616) en un accidentada practice que lideró su máximo rival por el título Ángel Piqueras con un 1:37.503 que se quedó a menos de dos décimas del récord del circuito para la categoría, en poder del español Iván Ortolá (KTM) desde 2024, con 1:37.332. Una jornada que estuvo marcada por las caídas, entre ellas las de Valentín Perrone y Máximo Quiles, que tuvieron que ser trasladados al centro médico.

Buenas sensaciones en el inicio en Mandalika para un Rueda que ha comandado la general de la categoría pequeña prácticamente desde los primeros compases del mundial 2025. Tras 17 carreras transcurridas acumula 315 puntos, gracias a sus ocho victorias, la última de ellas en el Gran Premio de San Marino, justo antes de arrancar la gira asiática. En Japón, con si segundo puesto y el undécimo de Piqueras, se aseguró la primera bola de partido. Solo necesita acabar el fin de semana en Mandalika con una ventaja de siete puntos respecto al del FRINSA - MT Helmets - MSI.

De carácter tranquilo, Rueda ha hecho gala de una gran regularidad y control que le han llevado a llegar a Indonesia con opciones de cerrar el campeonato. "El tramo final lo afronto sobre todo con muchas ganas, con la misma escuela con la que empecé de seguir trabajando y seguir afrontando cada fin de semana igual que lo hemos hecho desde el principio del año", explicaba en una entrevista a SPORT a principios de septiembre.

Entonces era pronto todavía para hablar del título, sobre todo porque los circuitos que quedaban por delante eran los menos conocidos y por tanto, los más complicados para el de Camas. "Ahora mismo quedando ocho es más complicado. Yo quitaría la mitad, después de esa mitad vería cómo va el campeonato", comentó entonces, marcando Indonesia como el Gran Premio en el que podría ya empezar a ser una realidad conquistar la corona de Moto 3. Las cuentas se han adelantado y el trazado indonesio podría ya cerrar el título.

Paso a paso

El curso pasado, Rueda solo pudo ser undécimo en Mandalika, mientras que Piqueras fue cuarto en un Gran Premio que ganó David Alonso. El piloto colombiano acabaría proclamándose campeón de la categoría tan solo un Gran Premio después, en Japón, con 10 victorias en su casillero personal.

Por el momento, el piloto del Red Bull KTM Ajo no quiere pensar en la corona y prefiere concentrarse en ese 'paso a paso' del que ha hecho su lema esta temporada. "No quiero pensar en nada más que en afrontar el Gran Premio como he hecho con los diecisiete anteriores, así que vamos a trabajar para conseguir la mejor puesta a punto con mi equipo. Si surge algo más el domingo, surgirá", apuntó en declaraciones difundidas por el equipo.