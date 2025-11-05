José Antonio Rueda, operado en Barcelona tras su grave accidente

José Antonio Rueda ha pasado por quirófano para tratar la lesión en la mano que se produjo en el duro accidente durante la vuelta de reconocimiento del Gran Premio de Malasia. El piloto sevillano había regresado la semana pasada a España después de pasar unos días ingresado en un centro hospitalario de Kuala Lumpur. Este lunes fue operado en Barcelona por el doctor Mir, según informó el Red Bull KTM Ajo en un comunicado.

"José Antonio Rueda fue operado ayer de la mano derecha como parte de su recuperación tras la caída sufrida seis días antes en Sepang. La intervención, en la que se le insertaron placas en el pulgar, el segundo y tercer metacarpianos de la mano derecha y la base del radio, fue realizada por el Dr. Xavier Mir en la Clínica Dexeus de Barcelona. El plan para el piloto es continuar su recuperación el tiempo que sea necesario para garantizar que esté completamente preparado para la temporada 2026", reza la nota difundida por el equipo.

José Antonio Rueda sufrió el pasado domingo un grave accidente durante la vuelta de reconocimiento del Gran Premio de Malasia. El piloto sevillano llegaba probando su KTM a cierta velocidad cuando se encontró en la curva 3 con Noah Dettwiler, que estaba teniendo problemas mecánicos con su moto. Rueda no pudo evitar el contacto y acabó embistiendo la moto del suizo que tuvo que ser atendido en pista y trasladado en helicóptero al hospital en estado crítico. El español también fue ingresado en el centro hospitalario para ser atendido tras el fuerte golpe.

"El piloto del Red Bull KTM Ajo recibió atención de emergencia en la pista, sufriendo un paro cardíaco. Posteriormente fue trasladado en helicóptero al Hospital de Kuala Lumpur. Las primeras pruebas revelaron una fractura abierta del pulgar, el segundo y tercer metacarpianos de la mano derecha, una fractura en la base del radio y múltiples traumatismos. Tras descartarse daños graves en la cabeza y el torso, Rueda fue trasladado a una clínica privada, donde se le realizaron más pruebas para controlar de cerca las contusiones en las costillas y los pulmones. Cuatro días después de su ingreso en el hospital, el jueves pasado recibió el alta para regresar a España, donde aterrizó la madrugada del viernes", explica el comunicado difundido este martes por el Red Bull KTM Ajo.

Tras su llegada a la Dexeus el equipo médico que atendió a Rueda decidió esperar unos días para que la inflamación del brazo bajara antes de realizar la operación. Las pruebas mostraron también una pequeña fractura en la escápula que no requirió cirugía. En los próximos días, el joven piloto de Los Palacios será dado de alta y volará a Sevilla para continuar la recuperación. Durante su estancia en Barcelona, Rueda recibió también la visita del doctor Ángel Charte, director médico del Mundial de MotoGP, quien fue de los primeros en atender a los pilotos tras el accidente en Malasia.

El Red Bull KTM Ajo, con Dettwiler

Para concluir, el Red Bull KTM Ajo agradeció a todos los implicados en el proceso de recuperación de su piloto, "incluido todo el personal médico de MotoGP y del Circuito Internacional de Sepang, así como al personal del Hospital de Kuala Lumpur y de la Clínica Dexeus. Asimismo, también queremos dar las gracias a toda la comunidad de MotoGP por el apoyo recibido, desde los miembros del paddock hasta otras organizaciones, equipos, pilotos y aficionados".

"Queremos enviar toda nuestra fuerza y energía a nuestro piloto. Estamos seguros de que volverá más fuerte que nunca tras este contratiempo al final de su mejor temporada en el paddock de MotoGP, donde le hemos visto ganar su primer Campeonato del Mundo. Estamos muy orgullosos de ti, José Antonio, y estamos deseando verte de nuevo en el paddock. Esperamos seguir escribiendo juntos esta historia", apunta el comunicado en el que también hubieron palabras para Noah Dettwiler, el otro implicado en el accidente, que continúa ingresado en un hospital malasio. "El equipo también desea enviar sus mejores deseos a Noah Dettwiler, así como a su familia, amigos y todos los miembros de CIP Green Power, en lo que ha sido un momento muy difícil para todos los involucrados. Le deseamos una completa recuperación y un rápido regreso al paddock", concluye la nota.