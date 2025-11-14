José Antonio Rueda empieza su rehabilitación tras el grave accidente en Malasia

El piloto del Red Bull KTM Ajo, José Antonio Rueda, ha empezado ya el proceso de rehabilitación tras el grave accidente sufrido hace unas semanas en Malasia. El sevillano, que tuvo que pasar por quirófano en Barcelona, publicó en sus redes sociales las primeras imágenes del proceso, en el que se le puede ver realizando diferentes ejercicios de recuperación.

Rueda se proclamó campeón del Mundo de Moto 3 en el Gran Premio de Indonesia disputado a principios de octubre tras una temporada impecable en la que firmó hasta ocho victorias. Unas semanas después vivía el peor momento de la temporada, protagonizando un grave accidente en la vuelta de reconocimiento del GP de Malasia donde impactó con el piloto suizo Noah Dettwiler. Ambos fueron trasladados a un hospital de Kuala Lumpur en estado grave y tras varios días de ingreso pudieron regresar a sus respectivos hogares.

Antes de aterrizar en Sevilla, Rueda tuvo que pasar por Barcelona para ser operado por el doctor Mir en la Clínica Dexeus. En la intervención se le insertaron placas en el pulgar, el segundo y tercer metacarpianos de la mano derecha y la base del radio y unos días después pudo volver a casa para dar paso a su recuperación. Unos días después, el piloto ha mostrado el proceso a través de sus redes sociales.

"Poco a poco, pero siempre hacia adelante. Ya he empezado con la rehabilitación y los tratamientos, trabajando cada día para seguir mejorando y volver al 100%", escribió el piloto acompañando a las imágenes en las que se le puede ver realizando diferentes ejercicios.

"Quiero agradecer a todo el equipo que me está ayudando en este proceso, desde mi fisio Alicia @centrofisioterapiaas, mi entrenador Trigo @millionstars_ms_sports y la dentista @clinicadentalrociomontero, hasta los doctores Mir y Charte por su trabajo, dedicación y apoyo constante. También quiero dar las gracias a todos por los mensajes de ánimo y cariño que me habéis enviado estos días. Vuestro apoyo se siente y me da aún más fuerza para seguir trabajando al máximo. El camino de vuelta empieza aquí… con esfuerzo, paciencia y muchas ganas de volver a hacer lo que más me gusta. Step by step, stronger every day", continúa el mensaje que se cierra con un mensaje de apoyo para Dettwiler: "Y por último, mucha fuerza y ánimo para @noah_dettwiler_55, seguro que volverás pronto, bro".

La publicación llega en el marco del Gran Premio de Valencia, última cita del Mundial 2025. Un GP que Rueda deberá seguir por televisión, como mostró en una de las fotografías en la que se le puede ver siguiendo la primera jornada de la prueba valenciana.