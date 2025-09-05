José Antonio Rueda: "Crecí con el 'martillo, mantequilla' de Lorenzo, era mi ídolo"

José Antonio Rueda (KTM Tech 3) afronta el Gran Premio de Catalunya como líder destacado del Mundial de Moto 3 con 250 puntos, por los 181 del segundo clasificado, Ángel Piqueras. El joven piloto sevillano, en su tercera temporada en la categoría pequeña apunta a su primer título mundial tras haber sumado siete victorias y nueve podios en lo que va de temporada.

En la previa del GP catalán, Rueda atendió a SPORT para analizar el trabajo realizado hasta el momento en el campeonato, su trayectoria y sus objetivos de futuro.

Cuando empezó el campeonato en Tailandia, imaginabas llegar hasta recta final como líder destacado del campeonato?

No pensaba a largo plazo, solo en seguir cada carrera y eso más adelante vendría.

Los circuitos que quedan por delante, has comentado que son los más complicados para ti. ¿Cómo afrontas estas últimas carreras?

Muchos son ya fuera de casa, en circuitos totalmente diferentes a los que tenemos aquí y es muy fácil cometer fallos en esos circuitos, por eso creo que son los más difíciles en ese sentido. El tramo final lo afronto sobre todo con muchas ganas, con la misma escuela con la que empecé de seguir trabajando y seguir afrontando cada fin de semana igual que lo hemos hecho desde el principio del año, dando lo mejor de nosotros, tanto yo como en el equipo, de trabajar cada vez que empieza el fin de semana hasta el final y preparar lo mejor posible la carrera del domingo, que es lo más importante el fin de semana. Así que yo diría que así afrontaría las últimas carreras, con esa mentalidad de seguir sumando puntos, haciendo lo mejor posible y estar arriba, sobre todo luchando, que es lo importante.

¿Y el Circuit cómo se te da?

Este circuito es uno de los que más me gusta en el campeonato. Siempre me han dado muy buenos recuerdos, muy buenos resultados, así que esperemos que este fin de semana vaya igual y podamos disfrutar todos de la carrera del domingo.

Por el hecho de estar en casa ¿notas más la presión?

No, al revés, yo disfruto más el fin de semana.

¿Hay algun GP que crees que puede ser clave para encarrilar el campeonato?

Yo diría que a lo mejor después de Japón e Indonesia, más Indonesia, ahí sí que se puede pensar más, ahora mismo quedando ocho es más complicado. Yo quitaría la mitad, después de esa mitad vería cómo va el campeonato.

Al principio de la temporada decías que el objetivo era ser constante, ese objetivo en principio ya lo tienes más que conseguido, ¿sigue siendo el mismo de aquí al final o ya te puedes plantear otras cosas?

Cada vez que llego a un fin de semana quiero ganarlo igual que cualquier otro sin pensar en el campeonato, así que yo diría que siempre quiero ganar en el fin de semana, hacerlo lo mejor posible, sé que hay circuitos que cuestan más que otros como ha pasado en estos dos últimos, pero sabemos que van a llegar fines de semana así y en esos es donde hay que sacar los máximos partidos para seguir creciendo y seguir estando fuerte.

A medida que has ido ganando carreras, ¿has ido cambiando algo a nivel de entrenamiento, de mentalidad?

No, creo que en sí no he cambiado nada en ese sentido, sigo entrenando igual que empecé, sigo pensando lo mismo, con las mismas ganas con las que empecé el campeonato, con el mismo hambre y creo que esa también es la clave para seguir estando fuerte y tener un poco esa regularidad durante el campeonato aunque haya carreras más complicadas.

Y respecto al año pasado para dar el salto que has dado esta temporada, ¿has modificado algo o simplemente tienes más experiencia?

Es lo que siempre digo, creo que el año pasado fue uno de los años más difíciles de mi carrera deportiva, ha sido el año con más ceros que he tenido en la vida, así que aprendí mucho de todo eso y eso también me ha ayudado mucho a aprender tanto de ese año sobre todo, más que el primero, sobre todo en el aspecto mental porque fue un año muy duro, coger todo ese aprendizaje que hice durante esos dos años y ponerlo encima durante esta temporada, sobre todo al principio, y eso es también lo que me ha ayudado a seguir el ritmo que he estado siguiendo en estas carreras.

Uno de tus referentes es Jorge Lorenzo, ¿qué has intentado aplicar a tu forma de pilotar y a tu forma de ver el motociclismo de lo que él hacía cuando era piloto?

Me encantaba Jorge Lorenzo, por eso llevo el #99. También me gustaba mucho Stoner, pero a Lorenzo lo vi más. Lo que más me gustaba de él era eso de que era 'martillo y mantequilla' y es con lo que más me identifico yo en ese sentido porque creo que en Moto3 es muy difícil escaparse con tantos rebufos y tantas rectas y este año lo conseguí gracias a trabajar con ese ritmo.

¿Habéis coincidido en el circuito? ¿Habláis a veces?

La verdad es que no, solo coincidí con él en el circuito de Aragón cuando hice mi primera victoria y desde ahí no he vuelto a hablar con él, me gustaría obviamente, ya que él siempre ha sido de pequeño mi ídolo, así que me gustaría hablar un poco más con él.

Hablando de tu compañero, ¿qué te ha aportado tener un rookie como Carpe, también con garantías en el equipo?

Álvaro es un buen compañero, me lo paso súper bien con él, tiene su locura, yo soy un poco más tranquilo, pero me ayuda mucho en todos los sentidos porque tanto fuera como dentro, al ser tan rápido, me ha ayudado y me ha motivado a mí a serlo más, igual que él, así que yo diría que eso, me mola mucho tener un compañero rápido porque sin quererlo, siempre te aporta ese poquito más.

Y del resto de pilotos que hay ahora mismo, y con las pocas carreras que faltan, ¿Quién dirías que son los máximos rivales para el título?

Creo que los que ya se ha visto durante estas 14 carreras, creo que serán los 5 primeros, son los que estaremos más juntos ahí durante estas últimas carreras también.

La gente a los pilotos de MotoGP los conoce bien pero no conoce tanto a los pilotos de Moto3, ¿cómo te describirías?

Como piloto diría que soy muy disciplinado, tengo mucha constancia, disciplina. Y sobre todo, confianza en uno mismo. Como persona soy tranquilo y sé tomarme las cosas con bastante positividad, incluso cuando más cuesta.

¿Qué aficiones tienes, aparte de las motos?

Pues me gustan, en general, todos los deportes. O sea, me gusta mirar todos los deportes. Miro baloncesto, miro tenis, miro padel, de todo. Fórmula 1, Fórmula 3 también, que corre mi amigo Mari (Boya)... todo, todo. Todo lo que sea deporte me encanta verlo en la tele.

Hablando un poco el tema de futuro ¿te planteas el año que viene seguir en Moto3 o te has planteado la posibilidad de pasar a Moto2?

Creo que está bastante claro ya que voy a subir a Moto2 y seguir donde estamos. No es oficial pero ese era el objetivo desde el principio del año.

¿Te ves algún día en Moto GP?

Sí, si no, no estaría aquí.

Pero parece que está como muy cerrado todo...

Sí, la verdad que siendo español es bastante complicado. Hay muchos españoles en la categoría. Es muy complicado. Pero sigo pensando lo mismo. Porque si no pienso un poco así, no estaría corriendo.

¿Y de los actuales de la parrilla, cuál es tu referente?

Pues... Es fácil decirlo, porque todo el mundo dice lo mismo. Pero es que al final es Marc (Márquez). Si tuviera que decir top 3, pues diría que Marc primero, obviamente. Después te diría que Pecco ha sido un piloto un poco infravalorado en su tiempo. Que ha ganado dos títulos de MotoGP. Y tercero yo diría que Pedro (Acosta), un piloto también del equipo, por todo lo que ha hecho y está haciendo con la KTM comparado con la Ducati.

Y a Marc Márquez, ¿qué es lo más bestia que le has visto hacer? ¿Qué es lo que más te ha gustado?

Yo diría que el año que hizo con Gresini, el año pasado. De lo que hizo con esa moto, sabiendo la diferencia que había con las otras motos. Ya sabiendo un poco eso y toda su historia del brazo, todo lo que le pasó. Y claro, siendo Marc Márquez que en ese momento también. No es fácil decir que quiere seguir en MotoGP habiendo ganado ya todo lo que ha ganado. Otro se hubiera retirado. El don que tiene con lo que hace, con las motos que tenía antes de Honda y seguía ganando carreras, eso es impresionante.