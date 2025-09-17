José Antonio Rueda asciende a Moto2 para 2026

José Antonio Rueda, líder del campeonato de Moto3 seguirá su trayectoria junto al Red Bull KTM Ajo en Moto2 la próxima temporada. El piloto español ascenderá de categoría y compartirá box junto a Collin Veijer, tal como lo confirmó el propio equipo. El piloto andaluz ha renovado con la marca austríaca para dos temporadas más.

Aunque Rueda ya conozca su futuro, todavía sigue centrado en la vigente temporada. El '99' cuenta con 78 puntos de ventaja a falta de seis Grandes Premios para el final respecto a Ángel Piqueras. El piloto del Red Bull KTM Ajo acumula este curso ocho victorias y once podios.

El cambio para 2026

"Estoy muy contento de poder correr para Red Bull KTM Ajo en Moto2 el año que viene. Fueron ellos quienes confiaron en mí en mi año de debut en el campeonato del mundo. Creyeron en mí y les estoy muy agradecido, especialmente a Aki y Niklas. Es un equipo del que siempre he soñado formar parte y quiero seguir cumpliendo mis sueños con ellos. Espero que podamos disfrutar muchos años más juntos" explicó el piloto andaluz en el comunicado de la marca austriaca.

La satisfacción de KTM

Por otro lado, Niklas Ajo, Team Manager de Red Bull KTM Ajo, también se mostró satisfecho con la continuidad de Rueda en el equipo para el próximo curso. "Estamos muy contentos de fichar a José Antonio para continuar con él la trayectoria que iniciamos hace tres años. Creo que tiene un gran potencial de futuro en Moto2" concluyó Ajo. El nuevo fichaje de Moto2 provoca que Deniz Öncü, actual piloto del equipo, se mueva la próxima temporada al Marc VDS Racing junto a Arón Canet.