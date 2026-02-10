José Antonio Rueda, ambicioso tras su grave lesión: "El objetivo este año es luchar por alguna carrera"

José Antonio Rueda vivió en 2025 la mejor y la peor cara del motociclismo. El piloto de Los Palacios y Villafranca (Sevilla) se coronó campeón del mundo de Moto3 en el trazado indonesio de Mandalika, el pasado mes de octubre, a cuatro citas del final del campeonato. La emoción fue máxima tras una temporada como claro dominador de la parrilla, pero todo se truncó tan solo dos carreras después, tras el grave accidente que sufrió en la vuelta de formación de la carrera en Sepang (Malasia).

Durante la vuelta de formación del GP de Malasia, Noah Dettwiler salía de la curva tres del trazado mucho más lento de lo habitual. Rueda, que venía por detrás, no pudo evitarlo y acabaron impactando con una diferencia de velocidad de 120 km/hora. Eso se tradujo en distintas intervenciones para ambos pilotos y varias semanas entre hospitales. La preocupación fue máxima, pero la historia ha terminado bien para ambos y Rueda ya se enfoca en la próxima temporada, en la que debutará como piloto de Moto2.

De hecho, formará parte de los test oficiales que se celebran esta semana en el trazado luso de Portimao, que el andaluz afronta con mucha ilusión tras una larga recuperación. "La recuperación va muy bien. Estoy muy contento viendo cómo está evolucionando todo y espero llegar en buenas condiciones a los test", decía en una entrevista concedida a Pont Grup, uno de sus principales 'sponsors'.

Tras su lesión, el campeón reapareció en el box del Red Bull KTM Ajo durante el Gran Premi de la Comunitat Valenciana, cita que clausuraba el calendario de 2025. Pero no se subió a la moto para las jornadas de test, aunque sí lo hizo el pasado verano para probar por primera vez las sensaciones sobre la Moto2. “Es cierto que la moto que probé en verano era bastante antigua, por lo que no sabría decirte con exactitud, ya que ha cambiado mucho en los últimos tres o cuatro años", explicaba el andaluz. "Por eso, todavía no tengo claro en qué puntos habrá que centrarse más. Sí tengo claro los aspectos en los que debo mejorar como piloto para adaptarme encima de la moto. Es una moto nueva para mí y el salto a Moto2 es muy distinto, así que habrá que ver cómo evolucionamos", se sinceraba.

Una categoría muy distinta

El salto de categoría es muy distinto. Mientras que en Moto3 se podía permitir el lujo de escaparse e imponer su ritmo al puro estilo Jorge Lorenzo, la categoría intermedia es totalmente distinta, y los registros suelen estar siempre muy apretados. “Al principio creo que tocará ir un poco detrás de alguien para aprender, pero gracias a ese proceso también he conseguido mejorar mucho como piloto, saber cómo llevar mejor la moto y en qué aspectos debo seguir mejorando", expresaba el andaluz.

El andaluz lo tiene claro: este curso es para disfrutar de su año como 'rookie'. Rueda señaló que el objetivo es "terminar el año bien y disfrutarlo muchísimo" y "aprender todo lo posible y, si se puede pedir un poco más, luchar por alguna carrera”.