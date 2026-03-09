Jorge Martínez 'Aspar', sobre la rivalidad Márquez-Acosta: "Hay estrategia psicológica"

El Gran Premio de Tailandia de MotoGP dejó una gran cantidad de momentos para el recuerdo. El primer fin de semana de la temporada 2026 estuvo cargado de adelantamientos que hicieron vibrar a la afición, especialmente durante la carrera al Sprint, que dejó una espectacular batalla entre Marc Márquez y Pedro Acosta. Se prestó especial atención a esta lucha cuerpo a cuerpo, puesto que, a falta de una confirmación oficial, todo apunta que ambos podrían compartir box en el Ducati Lenovo a partir del curso 2027. Y precisamente, sobre esta dupla se ha pronunciado una de las leyendas del 'paddock', Jorge Martínez 'Aspar'.

El tres veces campeón del mundo de 80cc y una vez de 125cc tiene una amplia experiencia a la hora de gestionar rivalidades de lo más tensas. Y es que es el propietario del Aspar Team, uno de los equipos que más campeones ha tenido en Moto2 y Moto3 en los últimos años. El valenciano concedió una entrevista a 'As' en la que bromeó sobre el hecho de que Davide Tardozzi, team manager del Ducati Lenovo, "va a tener que medicarse para bajar las pulsaciones” el año que viene.

Márquez y Acosta, durante la carrera del GP de Tailandia / Ducati Corse

Y es que juntar a dos gallos en un gallinero puede ser una tarea difícil de gestionar. Y sino que se lo dijesen a Lin Jarvis durante la época de Lorenzo-Rossi en Yamaha. "Es muy difícil. Sinceramente, es muy, muy difícil, porque estás hablando de dos campeones, estás hablando de dos pilotos ganadores", apuntaba ante el citado medio.

En 2022, Aspar tuvo que lidiar con el hecho de tener a dos candidatos al título dentro de su box: Izan Guevara y Sergio García Dols se disputaron el título de Moto3, que acabaría decantándose por el lado del mallorquín. Entonces, la tensión era más que palpable en el box del equipo valenciano. "Por mucho que les sientes y hables con ellos... me ha pasado a mí con Fonsi y Elías, ahora con David Alonso y Dani Holgado, con Guevara y García, con Gabor Talmacsi y Faubel. Me ha pasado con muchos, hasta conmigo y con Nieto... con muchos. Todos quieren ganar, pero sólo puede ganar uno", opinaba Jorge Martínez 'Aspar'.

"Estrategia psicológica" entre ambos pilotos

El valenciano también quiso destacar la buena gestión entre ambos pilotos después de que ambos tuviesen un encontronazo en la curva 12 que acabó en sanción para el catalán. “Es pronto para hablar, pero evidentemente sí fue sorprendente en positivo lo bien que reaccionaron ambos", valoró Aspar. "A mí me sorprendió la acción de los dos. Yo creo que probablemente haya un poco de estrategia psicológica entre ellos, de respeto y de al mismo tiempo no hacerse sangre”, opinó.

Para el reconocido expiloto, lo más imortante es que exista respeto dentro del box. "Lo que es esencial es que exista respeto y luego que gane el mejor, pero que exista respeto, que eso es lo difícil, ¿no?", decía, para posteriormente apuntar que "tenemos todo un año por delante para disfrutar, pero el próximo, sin duda, será la revolución". Y no solo por el murciano y el catalán, sino por el gran cambio que asoma en la categoría con un nuevo reglamento.