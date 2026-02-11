Jorge Martín vuelve a subirse a la moto con vistas a los test de Buriram

La temporada 2026 de Jorge Martín parece ponerse ya en marcha. El piloto de Aprilia, que se perdió el inicio de 2025 por una grave caída en los primeros test de pretemporada, estuvo ausente también la primera cita en Sepang de 2026 al arrastrar aun molestias de sus lesiones del curso pasado.

La próxima parada serán en Buriram, el 21 y 22 de febrero, unos días antes de que arranque el campeonato, y Aprilia ya ha confirmado que Jorge Martín tomará parte en ellos para sumar sus primeros kilómetros oficiales de esta campaña. "Hoy Jorge Martín se sometió a una revisión médica en la mano izquierda y la córnea derecha en el Hospital Ruber Internacional. El resultado fue positivo. Viajará a Buriram (Tailandia), la próxima semana, para participar en el test", informaba el equipo italiano, que a su misma vez confirmó que si bien el madirleño ha recibido noticias positivas, "Martín aún deberá ser evaluado por el Equipo Médico del Campeonato Mundial de Gran Premio de la FIM para recibir la autorización oficial para participar en la prueba", confirmaba la casa de Noale a través de un comunicado publicado el pasado lunes.

Jorge Martín, en el Circuit Aspar / Instagram

El madrileño, aunque no participó en los test de Sepang, sí que viajó con el equipo para presenciar la evolución de la Aprilia. Unos días después, ya de regreso a España, Martín ha aprovechado para acumular tiempo en pista. Lo ha hecho con una moto de calle, una RS660 y en las instalaciones del Aspar Circuit, en Valencia.

Martín publicó este martes varias imágenes de la jornada, en la que se le puede ver charlando con Jorge Echevarria, uno de sus hombres de confianza, y rodando sobre el asfalto del trazado valenciano y bajo unas nubes grises que amenazaban tormenta. También estuvo acompañado por Kike Bañuls, de KSB, la escuela valenciana de pilotos.

Aunque el de Aprilia parece estar ya preparado para competir, como marcan los protocolos del campeonato deberá someterse a las pertinentes pruebas médicas antes de los test de Buriram paara recibir el OK médico y poder tomar parte de estos test.