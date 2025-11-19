Jorge Martín vuelve al 89 tras la 'maldición' del 1

Ha sido un año duro. "De mierda", decía Jorge Martín el pasado fin de semana, en la sala de prensa del Circuit Ricardo Tormo de Cheste. Las lesiones no han dado tregua al piloto de San Sebastián de los Reyes este curso y solo ha podido completar cinco fines de semana a lo largo de la temporada. Un 'annus horribilis' del que se despidió este martes, durante los primeros test de pretemporada de 2026 que se celebraron en el trazado valenciano.

La jornada de pruebas terminó con una impecable actuación de los pilotos Aprilia, algo que venía siendo un patrón en las últimas citas de la temporada: lograron hasta dos dobletes en el podio en las últimas cuatro carreras y tres victorias. Raúl Fernández, con el equipo satélite de la marca, el Trackhouse, fue el más rápido de los test con un 1:29.373. Marco Bezzecchi se quedó a a 0,02.

A pista también salió un Jorge Martín que aún se recupera de la última lesión que sufrió en la carrera al Sprint de Japón, una fractura desplazada de la clavícula derecha. El objetivo no era otro que seguir sumando kilómetros con una RS-GP con la que apenas ha podido rodar, motivo por el que también quiso estar en la cita final de Valencia. El objetivo no era otro que "trabajar para 2026". "No me quería quedar en casa a esperar a febrero y recuperarme", confesaba.

Pero no terminó la carrera del domingo. Desde el box de Aprilia le ordenaron entrar en 'pit lane' cuando ya había cumplido 15 vueltas, algo que tenía pactado con el equipo. "Creo que retirarme de la carrera fue la decisión correcta porque estoy bastante cansado y creo que es inteligente presentarme fresco el martes para hacer una buena prueba, ya que tenemos varias cosas que probar", admitía tras la carrera.

Y es que, justo antes de abandonar la pista, el campeón de 2024 quiso despedirse de la afición saludando a la grada, mientras el resto de pilotos aún se encontraba dando gas a fondo. Una forma de despedirse de la afición que ha estado ahí todo el curso para apoyarle en una de las temporadas más duras de su vida. Y también una de las más agridulces.

Fue el 17 de noviembre de 2024 cuando 'Martinator' se proclamó Campeón del Mundo de MotoGP durante el SolidarityGP que se disputó en el Circuit de Barcelona-Catalunya. El madrileño se impuso a un brillante Pecco Bagnaia que, aunque sumó un total de 11 victorias durante el curso (Martín logró 3), rindió mucho menos durante las carreras al Sprint, en las que el '89' fue mucho más fuerte.

Adiós al '1'

Decidió ponerse el Nº1 en el carenado Martín para el curso 2025, pero la realidad es que apenas ha podido lucirlo. Durante la temporada se ha roto 20 huesos y se ha sometido a 4 operaciones. Una especie de 'maldición del 1' que le ha impedido lucir su potencial y el dorrsal. "Más que el dorsal, que obviamente, ha estado bien llevarlo, pero lo que estuvo bien era ganar el mundial. El número tampoco siento que me haya definido, así que nada, con ganas de poner ese 89 otra vez porque siento que es mi número, que será un renacer", decía tras la carrera del domingo a la prensa, entre la que también se encontraba SPORT.

Durante la jornada de test del martes, el piloto inició una nueva era. Se despidio del 1 poniendo de nuevo el 89 en su carenado. Aprovechó los test para acumular kilómetros con la Aprilia y probar las novedades que la marca puso a disposición de los pilotos, como una nueva aerodinámica en el colín de la moto. Empieza una nueva etapa para Martín, que tan solo espera volver más fuerte para devolver a lo más alto el 89 que lo ha acompañado desde su debut en la categoría reina.