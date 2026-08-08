Jorge Martín tras su victoria en la sprint: "No sé cómo no me han pillado"

Jorge Martín volvió a demostrar que es un auténtico hombre de sábado. En el Gran Premio de Gran Bretaña no solo se hizo con la pole sino que sumó también su decimonovena victoria sprint, dominando de principio a fin pese a las dificultades provocadas con los neumáticos blandos. Un problema que afectó especialmente a las Ducati aunque también lo sufrieron el resto.

"Yo no sé cómo no me han pillado, no lo entiendo", afirmaba el piloto madrileño ya en las entrevistas post sprint. "Hay carreras que me he encontrado mejor y no he sido capaz de llegar al podio y hoy que estaba fatal, que me saltaban todas las alarmas de temperatura y he conseguido gestionarlo bien", explicó, para seguir analizando lo sucedido. "Ya vi ayer que las soft a partir de las cuarta vuelta hacía un bajón importante pero como íbamos todos con la misma no había diferencias. Mañana con los medios será una carrera de gestión", comentó.

Martín aseguró que "no pensaba para nada que ganaría la carrera", y las sensaciones al final del día fueron "positivas" pese a lo complicado de la jornada. "Desde la cuarta vuelta me encontraba mal con la rueda trasera pero he visto que el resto estaba peor", indicó, afirmando que de cara a la carrera del domingo los neumáticos blandos "no serán una opción". Habrá que ajustar cosas para poder mantener estas sensaciones para mañana", explicó.

"Cuando he acabado me he sentido agradecido de todo el trabajo que he hecho. Anímicamente me noto cansado porque este verano ha sido de no parar y creo que mi verdadero parón será la semana que viene. Necesito parar porque por mucho que me guste al final el cuerpo lo sufre", confesó el piloto de Aprilia, que matizó que "físicamente me encuentro muy bien, tengo fuerza, me encuentro sano y sin ninguna molestia".

Una base sólida

Respecto a los cambios en la aerodinámica que Aprilia ha montado en su moto este fin de semana, Martín afirmó que aunque hayan ayudado la mejora viene dada porque "me he concentrado mucho en hacer cambio mental". "Estas ayudas (en la aerodinámica) se notan mucho a nivel de contacto trasero y donde yo sufría más era en la parte delantera y ahora me encuentro bien ahí. Ai (Ogura) ha estado muy bien ahí y lleva piezas diferentes", analizó.

"El paquete que teníamos era ya muy competitivo, quizás lo hemos mejorado un poquito y lo importante ahora es ir puliendo esta base, ir conociéndole y a ver si podemos dar otro pasito mañana", concluyó al respecto al madrileño.

Más líder

Por otro lado, los 12 puntos de la victoria afianzaron el liderato de un Jorge Martín que suma ya 220 puntos. Una cifra que le hace creerse un poco más su posición. "Me siento un poquito más líder que el jueves", bromeó, aunque ya más serio afirmí que "hay que trabajar en mejorar, esto puede ser pasajero, o no, pero hay que llevarlo hasta el final".