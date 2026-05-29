MotoGP
Jorge Martín, víctima del acuerdo entre Aprilia y Monster: "Mi relación con Red Bull se ha terminado por el momento"
El madrileño, que tuvo que sacrificar a su patrocinador personal, valora positivamente la nueva alianza de Noale con Monster Energy por los beneficios económicos que aportará al equipo
No fue una jornada plácida para algunos de los pilotos españoles. Entre ellos, Jorge Martín. El piloto de Aprilia pudo conseguir el paso directo a la Q2 del sábado al terminar octavo en la Práctica, a 0.324 del mejor registro que impuso Fabio Di Giannantonio. Y es que parece que las Ducati están a un nivel muy alto en Mugello, con cinco de sus seis motos metidas en el 'Top 6'.
"Ha sido un día estresante, en la Práctica he salido y no tenía las mejores sensaciones, pero hemos ido dando pasos adelante", comenzaba diciendo 'Martinator' ante la prensa presente en Mugello. "Sin embargo, iba perdiendo oportunidades, venía bien y mostraron una bandera roja; luego venia mejor aún y me he encontrado trafico", se lamentaba. "El equipo me ha llamado al box y tenía dudas de hacer una vuelta más o hacer caso, al final he vuelto al garaje y he cambiado la rueda, aunque estaba usada, y he hecho una vuelta a tope, creo que ha sido el primer día de mi vida que tenía alergia, porque no podía respirar, y lo hemos logrado", celebraba.
Venía diciéndose desde principios de temporada que Aprilia era la moto más competitiva este curso, destronando por primera vez a Ducati. Los de Noale encadenaron hasta cinco victorias consecutivas. Pero parece que el reinado corre peligro en territorio Ducati. "Estamos dentro que era el objetivo, pero las otras fábricas están muy fuertes, así que tenemos que seguir trabajando para acercarnos porque, ahora mismo, estamos un pasito detrás", dijo el madrileño.
El '89' sabe bien de lo qué es capaz la fábrica de Borgo Panigale. La conoce bien tras pasar en sus filas cuatro cursos e incluso ganar un título en 2024, con el Pramac Racing. "Personalmente, creo que ha sido siempre así desde principio de año, pero no tenían las cosas en el sitio, Marc Márquez no estaba bien, no ha sido cuadrar, pero una moto no funciona de repente. Nosotros seguimos igual, yo no había corrido nunca con la Aprilia, es el problema de no haber corrido en muchas pistas el año pasado, que empezado de cero", opinó Martín. "Yo siempre he pensado que la Ducati era fuerte y que iba a estar ahí todo el año", sentenciaba.
El acuerdo de Aprilia y Monster
Martín ha sido el gran perjudicado de la nueva alianza de Aprilia con Monster Energy. La fábrica de Noale estrena este fin de semana nuevo patrocinio... que choca con el personal que tenía Jorge Martín con Red Bull. Durante la previa al fin de semana, ya se pudo ver a Jorge Martín sin su habitual gorra con el logo de Red Bull. La cambió por una de Aprilia. Y él mismo confirmó, tal y como apunta 'Motorsport', que su relación con la marca de bebidas energéticas ha terminado por el nuevo patrocinio de Noale.
No obstante, el madrileño entiende que esta asociación es muy buena para la fábrica, que contará con mayores ingresos gracias a esta alianza. "Cualquier mejor económica que pueda aportar valor al equipo, al final, se traduce en mejoras y evoluciones", valoraba el '89'.
"Por mi parte, son 15 años los que he estado con Red Bull y siempre les estaré agradecido de la oportunidad que me dieron de saltar a la Rookies Cup, pero ha sido algo que no he podido controlar", explicó. "Se ha terminado por el momento, no se si en el futuro podremos volver algún día, pero a día de hoy no seguimos juntos", dijo. "Mi relación con Red Bull siempre ha sido increíble, yo creo que va a seguir siendo muy, muy buena. Es una relación de muchos años y seguro que si les pidiera utilizarlo, seguro que no habría problema", terminó diciendo.
