Jorge Martin: "En nada veremos a Márquez delante, peleando con nosotros"

Jorge Martín (Madrid, 1998) ha experimentado en su piel las dos caras más extremas del deporte de élite. La gloria, en 2024, al proclamarse campeón del mundo de MotoGP con la Ducati de Pramac. Y el infierno de las lesiones, en 2025, en un primer año de pesadilla con Aprilia. Ahora un año después de la caída que casi le cuesta la vida en Qatar, podría decirse que ‘Martinator’ está en pleno proceso de reconstrucción, pero en su caso va más allá: Ha vuelto a ganar, marcha segundo en el campeonato y ¿por qué no?, vuelve a soñar con el título.

El piloto de San Sebastián de los Reyes charló con SPORT durante la presentación de su nueva colaboración con la marca de ropa masculina Dan John: "Estoy muy contento de haber cerrado este acuerdo. Faltaba un poquito de elegancia en el paddock, así que la vamos a traer juntos", bromeó.

'Martinator', en la tienda de su patrocinador Dan John, en Barcelona / Dani Barbeito

La vida le sonríe de nuevo. ¿Qué ha quedado de los malos momentos? Qué personas estuvieron a su lado?

Es verdad, últimamente se lo digo mucho mis amigos eso de que la vida me está sonriendo. Es increíble cómo puede cambiar la vida de bien a mal y de mal a bien. Y está claro que me acuerdo... ahora solo el hecho de poder tomar el sol sin estar pendiente de taparme una cicatriz ya lo valoro mucho y la verdad que lo sucedido me hace disfrutar más del buen momento actual.

Al final del curso pasado, en Cheste, al comentar el regreso triunfal de Marc Márquez a la cima, nos decía “ahora me toca a mí resurgir”. ¿De dónde sacó fuerzas para conseguirlo?

Bueno, es que no tenía otra opción, no había otra opción que resurgir. Quizás los que más sufrieron fueron mi familia, mi entorno, mi chica, lo sufrieron más que yo, porque yo al final me operaba y bueno, luego tenía ayuda por todos los lados. Para mí ha sido fácil sacar fuerzas para volver a ponerme en forma, para volver a ir en moto... lo he pasado mal, pero no había otra opción que volver a hacerlo.

Dicen que lo no te mata te hace más fuerte. ¿Qué ha aprendido de esa época tan dramática?

Todo pasa, tanto lo bueno como lo malo, por eso hay que disfrutar siempre del momento. Un gran aprendizaje que me llevo del año pasado es quizás no hacer más de lo que toca. A veces intentamos hacer más de lo que podemos y corremos riesgos innecesarios que nos llevan a una situación difícil. Y saber hasta dónde quieres llegar es otro aprendizaje.

Cuando uno viene de una racha tan mala le entran dudas ¿llegó a pensar que no volvería a ser el de antes?

Sí, está claro que los pensamientos siempre van a a 1000 por hora, al menos en mi cabeza y siempre tenía la duda, de si volvería a poder pilotar una moto, si volvería a mi nivel..., pero esas dudas ya no existen porque ya estoy otra vez en una moto y otra vez a un gran nivel. Ahora a ver hasta dónde puedo llegar.

¿Pensó en la retirada?

No. Bueno, obviamente lo pensé cuando no sabía si iba a poder volver a subirme a una moto. No era el hecho de 'me voy a retirar, no puedo seguir con esto'. Era más saber si iba a poder llevar una moto otra vez a a este nivel. Y al final hemos sacado las fuerzas con mi familia y mi equipo para volver a hacerlo.

Aprilia, la referencia

Ha madurado a nivel personal ¿Siente que también es mejor piloto?

Sí... bueno, no sé si mejor piloto, pero seguro que soy más maduro. En el deporte o mejoras o empeoras, no hay un me quedo igual. Así que imagino que soy mejor. Pero queda mucho margen para seguir progresando, es un proceso que va día a día. Trabajar, a nivel físico y a nivel mental para ser cada vez mejor.

"Sería un error gigante pensar en el Mundial después de solo tres grandes premios" Jorge Martín

Aprilia parece que lleva la delantera en 2026 ¿cree que puede mantener este dominio todo el año o Ducati les recuperará terreno?

De momento llevamos la delantera, vamos primero y segundo en el Mundial, pero si ahora mismo pensásemos en el título, después de solo tres grandes premios, creo que sería un error gigante. Hay que pensar carrera a carrera. Luego ya veremos quién será el rival a batir. Ducati va a estar ahí y quizá también KTM. Lo que debemos hacer nosotros es centrarnos en nuestro trabajo como equipo, estar unidos e intentar compenetrarnos para ser mejores. Luego en carrera Dios decidirá, pero ayudarnos entre nosotros hará que podamos pelear por este Mundial.

¿Qué le falta para estar al nivel de su compañero Marco Bezzecchi?

Tiempo. Necesito dar más vueltas con esta moto, aún necesito adaptarme y entender qué es lo que necesita la Aprilia. Bueno, sí lo entiendo, pero no es lo mismo la teoría que la práctica. Cada vez estoy más cerca, sé qué aspectos tengo que trabajar y sé que es cuestión de tiempo llegar al nivel de Marco. Al final es competir a mi 100%. Rivales hay muchos, hoy es Marco, mañana será eh Marc, pasado será Pecco, pero lo importante es siempre competir y dar tu 100%.

Sin dudas con Márquez

¿Qué piensa de los problemas de Marc Márquez en este inicio de temporada? ¿Es más él o la moto?

Está claro que ha empezado con alguna dificultad, pero ganó la primera carrera en Tailandia, volvió a ganar en Brasil y en Austin al final tuvo problemas, pero siempre ha estado a nivel altísimo. Su ritmo de Austin en las últimas vueltas era más rápido que el mío incluso, o sea que yo creo que es cuestión de alinearlo todo para que vuelva a estar delante luchando con nosotros.

Explicó que en su día Marc le dio el mejor consejo cuando estaba en sus horas más bajas. ¿Qué consejo le daría ahora a él?

No hay nada que pueda enseñarle o aconsejar a un piloto que es nueve veces campeón del mundo. Él ya sabe qué tiene que hacer.

En todo caso ¿Le ve aún como el principal candidato al título este año?

Sí, sin duda, creo que es el primer rival, el gran favorito. Después de ganar el año pasado como lo hizo no veo a otro piloto más fuerte que él y en nada, quizá en Jerez, le veremos de nuevo delante.

"No creo que un nueve veces campeón como Márquez necesite mi consejo. En nada lo veremos de nuevo peleando delante" Jorge Martín

El futuro

Sé que aún no puede hablar de futuro, pero todos dan por hecho que Bagnaia llegará a Aprilia en 2027 para ocupar su lugar y le colocan en Yamaha. ¿Qué aspectos ha valorado o va a valorar a la hora de tomar una decisión?

Es una buena pregunta. Liderar un proyecto es algo que siempre me ha atraído, por eso vine aquí a Aprilia. Es evidente que 2027 será un año de muchos cambios a nivel de reglamento, pero lo he dicho muchas veces, me ha costado mucho llegar hasta aquí y lo que quiero ahora es disfrutarlo y cuando sea el momento de hablar del futuro ya lo haremos.

Jorge Martín, durante la entrevista concedida a SPORT / Dani Barbeito

En clave de contratos ¿se arrepiente de algo a lo largo de su carrera? (Ducati, Aprilia…)

No. Está claro que de todas las experiencias aprendes algo. Siempre he tomado decisiones por instinto, pensando en lo que era mejor para mí y mi familia y es lo que seguiré haciendo toda mi vida.

¿Le motiva especialmente volver a Jerez en su actual condición?

Sí, estoy muy motivado, Jerez es un gran premio que me apasiona. Históricamente, no ha sido mi mejor pista, también tengo que decirlo, siempre me ha costado. He ganado una sprint, pero los domingos no he logrado un buen resultado... a ver si cambia esta vez y lo consigo.