Jorge Martín no ve la hora de terminar la temporada: "Ha sido un año de mierda"

Fin de semana de reencuentros para Jorge Martín. El piloto madrileño, quien se lesionó en Motegi (Japón) a finales de septiembre, recibió el 'fit' para poder disputar el último GP de la temporada, que se celebrará este fin de semana en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste. Saldrá a pista con un hándicap: ha sido sancionado con una doble 'long lap' de cara a la carrera del domingo.

La decisión la tomaron los comisarios este jueves, pero lo cierto es que todo se remonta al mismo GP de Japón, donde cometió un error tras la salida de la carrera al Sprint y se llevó puesto a su compañero de equipo, Marco Bezzecchi. Sobre este asunto se pronunció el español ante la prensa durante el 'media day' del Gran Premi de la Comunitat Valenciana.

"Al final hice un error. Está claro que no es lo mismo hacer un error yendo solo que cuando tienes todos los pilotos en la salida. Así que nada, es totalmente entendible. La cumpliré el domingo como me toca y ya está", expresaba el piloto ante los medios presentes, entre los que se encontraba SPORT.

El de San Sebastián de los Reyes ha podido recuperarse de la fractura desplazada de la clavícula derecha, motivo por el que ha podido regresar para el último GP de la temporada 2025, un 'annus horribilis' en el que las lesiones no le han permitido completar más de cinco fines de semana completos. "Ya el estar aquí es un milagro", reconocía este jueves.

Un año de aprendizajes

"Ha sido un año de mierda, perdón por la palabra, pero quería cerrarlo ya", comenzaba diciendo el madrileño. "No me quería quedar en casa a esperar a febrero y recuperarme. Obviamente, he llegado lo mejor que he podido, he trabajado mucho para poder estar aquí este fin de semana", confesaba.

El objetivo para el Campeón del Mundo de 2024 no es otro que "trabajar para el 2026". "Para mí ya es un test, no pienso en resultados, pienso en que es un test", se sinceraba.

En las situaciones difíciles es cuando uno se da cuenta de muchas cosas. Y eso le ha sucedido al piloto de Aprilia. "Si algo he aprendido es que amo este deporte más de lo que me hubiese imaginado. Porque después de un año así, podría no haber venido a Valencia, haber esperado. Me he dado cuenta de algo es que quiero correr muchos más años en moto, porque tener esta fuerza de sacar otra vez la situación adelante...", decía el madrileño.

"Tenemos un gran ejemplo con Marc"

2025 ha sido un año de aprendizaje para 'Martinator'. Y precisamente el campeón de este curso, Marc Márquez, ha sido una inspiración para él, ganando tras volver a lo más alto tras las graves lesiones. "Hay que aprender a ver que un año que ha sido un bache en mi carrera, no va a definir lo que será toda mi trayectoria. Tenemos un gran ejemplo con Marc [Márquez]. Ha conseguido resurgir. Así que ese también es mi objetivo, volver a luchar por campeonatos del mundo", expresaba el Nº1.

El resurgir de Martín empieza este fin de semana y este año tan horrible, asegura, solo le ha ayudado a sacar una mejor versión de si mismo. "Si de algo estoy seguro es que voy a ser mejor, voy a entrenar mejor, voy a comer mejor, voy a competir mejor. Y esto me lo ha dado este año, no el año pasado", terminaba diciendo.