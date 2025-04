Jorge Martín, una trayectoria marcada por las lesiones

Jorge Martín no entró en el sorteo el día que se repartía la buena suerte. Su larga lista de lesiones desde que es piloto profesional sigue aumentando. No hay tregua para el de San Sebastián de los Reyes (Madrid), que tras volver este fin de semana pasado a la competición después de una lesión en pretemporada, terminó por el suelo a falta de ocho vueltas del final, siendo trasladado finalmente a un hospital de Doha (Qatar). Pero tal y como decíamos, ha habido muchas lesiones más a lo largo de su historia en el Mundial.

“Gracias a Dios, esto podría haber sido mucho peor”, decía el Campeón del Mundo este lunes, en una publicación compartida en su perfil de Instagram. Y con mucho peor, se refería al impacto que su perseguidor, Fabio Di Giannantonio, logró esquivar a duras penas - impactó levemente contra el '1'- con muy buenos reflejos tras la caída del madrileño. Una escena que, si bien ha terminado con un neumotórax en la parte derecha de su cuerpo y once costillas fracturadas, podría haber terminado en tragedia.

Ahora el madrileño deberá pasar unos días ingresado en el hospital. Se desconoce cuándo podrá reincorporarse a la competición, si será de aquí dos semanas en el mítico Circuito de Jerez-Ángel Nieto o si volverá a ser baja durante las próximas citas. Lo que está claro es que es un auténtico palo para el #1, que se estrenaba en Qatar con Aprilia, su nuevo equipo, tras perderse las tres primeras citas de la temporada por dos lesiones encadenadas. La primera, al iniciar la pretemporada 2025 en los test de Sepang (Malasia), con una doble fractura en la mano derecha (quinto metacarpiano) el pie izquierdo (tercer, cuarto y quinto metatarsiano), perdiéndose todas las sesiones de pruebas. Justo cuando se entrenaba para el regreso en el GP de Tailandia, sufrió otro serio accidente practicando ‘supermotard’. Tuvo que pasar por quirófano para tratar una lesión en su muñeca izquierda.

Lo cierto es que Martín es uno de los pilotos que más se ha roto de la parrilla actual. ‘Martinator’ ha sufrido golpes muy duros durante sus caídas, y mientras otros compañeros han tenido la fortuna de no lesionarse tanto, él no ha podido esquivar la mala suerte. "Tiene más tornillos que huesos", llegó a decir su hermano Javier, durante un reportaje producido por DAZN. Por otro lado, Susana Almoguera, su madre, ha confirmado en más de una ocasión que el piloto llegó a someterse a distintas pruebas para detectar si había algún problema de huesos. A los médicos no les parecía normal que cada vez que se cayese, se lesionase. Algo así como lo que le sucedía tiempo atrás al ya retirado Dani Pedrosa.

Montmeló 2016, la primera de muchas en el mundial

A lo largo de los últimos meses, desde que Jorge fuese campeón, MotoGP ha rescatado imágenes de los primeros días del madrileño en el Mundial. Fue junto al Aspar Team, junto a los colores de Mahindra, una moto muy difícil. Rondaba 2015, y tenía tan solo 17 años. El siguiente curso siguió con el equipo valenciano, y durante la cita en Catalunya, sufrió su primera lesión en el Mundial, que se tradujo en tres fracturas diferentes en su mano derecha, lo que le obligó a parar durante un total de tres carreras. En su regreso en Austria, fue sexto, algo que ya entonces apuntaba su carácter resiliente.

Todas las lesiones de Jorge Martín / Marc Creus

Aquel año fue especialmente complicado, puesto que volvió a hacerse daño durante el GP de San Marino, tan solo dos carreras después de conseguir su primer podio en el GP de la República Checa. Durante el sábado de clasificación, acabó rompiéndose el quinto metatarsiano del pie derecho. Aquello le impidió participar en la carrera del domingo, aunque regresó para la siguiente cita en Aragón, donde también fue sexto.

Durante la temporada 2017 llegó un cambio de etapa. Martín se unió a las filas del Gresini Racing y rápidamente pudo sacar a relucir su talento. Durante el GP de Alemania sufrió la única lesión seria del año, enfrentándose a una fractura de maléolo tibial derecho y fractura de cabeza del peroné. Aquello le impidió continuar el fin de semana y, además, le hizo perderse el GP de la República Checa.

Un campeón lleno de tornillos

Era la temporada. Tras terminar cuarto en 2017, Jorge tenía todas las papeletas para convertirse en campeón del mundo de Moto3 en 2018. Sin embargo, las lesiones no se lo pusieron nada fácil. Batió el récord de poles que él mismo ostentaba, con 11, y logró siete victorias y diez podios. Pero el camino no fue hecho con oro. Durante la cita anual en la República Checa, sufrió una caída durísima, que hizo saltar las alarmas sobre su posible pérdida de título. Sufrió una fractura distal del radio del brazo izquierdo. Sin embargo, volvió contra todo pronóstico, firmando una tercera plaza al siguiente gran premio, el de Austria.

El guante que usó Jorge Martín debido a su lesión de 2018 / DAZN

Pero el brazo no terminó de quedar del todo bien. “Yo estaba en la clínica tratándome justo esa lesión de radio y me hicieron más presión de la cuenta en un punto en concreto y cuando me soltaron dije: ‘Oye, no puedo abrir la mano’. Vi la cara de susto de todos y dije ‘esto es gordo’. Me pusieron hielo, que quizás no fue tampoco la mejor solución, lo tenía súper inflamado y nada, no tenía manera”, dijo Martín en un reportaje.

Fue entonces cuando a su padre, Ángel, un amante del motociclismo, se le ocurrió la idea de crear un guante biónico especial para que su hijo pudiera competir sin correr demasiado peligro. Estaba inspirado en el guante que estrenó Noboru Ueda en 1995, tras una lesión parecida a la de Martín. Finalmente, fue efectivo y aquello ayudó a que pudiese seguir sumando puntos en su lucha por el mundial.

Moto 2: Inicio con mal pie (nunca mejor dicho)

Tras llevarse el Mundial de Moto3, Martín tuvo la oportunidad de estrenarse en Moto2 de la mano del Red Bull KTM. Pero durante los test de la pretemporada 2019, sufrió una nueva caída cuyo diagnóstico reveló una fractura del húmero de su brazo izquierdo además de otras dos fracturas en su pie derecho: tercer metatarso y quinto dedo. La cosa no mejoró en los primeros test, cuando se accidentó de nuevo y sufrió dolores en una costilla. Pudo correr en Qatar, pero a las pocas jornadas pasó por quirófano para operarse de la dolencia más común de los pilotos de motociclismo: el síndrome compartimental. Entonces, fue del brazo derecho. En noviembre de ese mismo año, también se operó de su rodilla izquierda.

El milagro de Portimao

Sin duda, uno de sus accidentes más duros fue en 2021, en su primer año en la categoría reina. Fue en Portimao, una de las pistas más traicioneras del calendario. El piloto sufrió una de las caídas más duras de la historia de MotoGP. Se rompió siete huesos que lo llevaron a pasar por tres operaciones que lo apartaron de las pistas durante cuatro grandes premios. Sufrió un traumatismo craneoencefálico, se rompió tres huesos de la mano derecha (escafoides y primer dedo piramidal), un dedo de la mano izquierda (metacarpiano), rodilla izquierda, meseta tibial de la pierna izquierda, maleolo tibial de la pierna derecha y el calcáneo del tobillo del pie derecho.

A causa de esta grave lesión tuvo que pasar prácticamente un mes en la cama. De hecho, tal y como ha revelado en más de una ocasión, aquella lesión le hizo incuso pensar en la retirada. En el GP de Estiria de ese mismo año, logró su primera victoria en la categoría, siendo aquél uno de los podios más emotivos de la historia reciente del campeonato. En 2022, como consecuencia de aquel accidente, volvió a pasar por el quirófano para tratarse del túnel carpiano.

Portugal y los fantasmas del pasado

Durante el Gran Premio inaugural de 2022, Marc Márquez protagonizó una polémica acción que terminó con Miguel Oliveira y Jorge Martín en la grava de la curva 3, junto al catalán. Aquello le provocó al madrileño una rotura en su dedo de la mano derecha. Ese mismo verano, aprovechando el parón rutinario, el de ‘Sanse’ pasó por el quirófano para tratar distintas dolencias: síndrome compartimental tibial anterior en la pierna izquierda, además de realizar una exégesis de quiste sinovial en tendones extensores de los dedos de la misma pierna. Sin duda, el historial de ‘Martinator’ lo hace postularse como uno de los pilotos que más lesiones ha sufrido en la parrilla de MotoGP actual.